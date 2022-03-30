Mahir Çayan ve yoldaşlarının katledilmelerinin 50 yılında TÜSTAV arşivden fotoğraf paylaştı.
Katliam sonrası çekilen fotoğrafta saldırıya uğrayan evin çeşitli yerlerinden görüntüler yer alıyor:
TÜSTAV tarafından paylaşılan kareler
Kızıldere'nin 50. yılında TÜSTAV arşiv fotoğraflarını paylaştı
TÜSTAV, Kızıldere Katliamı'nın 50. yılında vakfın arşivinde yer alan bazı kareleri paylaştı.
Haber Merkezi
Mahir Çayan ve yoldaşlarının katledilmelerinin 50 yılında TÜSTAV arşivden fotoğraf paylaştı.
Katliam sonrası çekilen fotoğrafta saldırıya uğrayan evin çeşitli yerlerinden görüntüler yer alıyor:
TÜSTAV tarafından paylaşılan kareler