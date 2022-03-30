Kızıldere Katliamı'nın 50. yılı: Mahir Çayan ve yoldaşları anılıyor

Mahir Çayan ve yoldaşları, bundan 50 yıl önce bugün, Tokat'ın Niksar İlçesi'ne bağlı Kızıldere'de katledilmişti.

ON'lar, katliamın 50. yılında bir kez daha saygıyla anılıyor.

Ne olmuştu?

THKO üyeleri Deniz Gezmiş, Hüseyin İnan ve Yusuf Arslan hakkında Ekim 1971’de çıkarılan idam kararının ardından, idamları engellemek isteyen Mahir Çayan ve yoldaşları, NATO dinleme üssünde görevli İngilizlerin rehin alınmasını kararlaştırdı.

Kaçırılan İngilizlerin eylem sonrasında Sinan Kazım Özüdoğru, Sabahattin Kurt, Saffet Alp ve Ömer Ayna'nın bulunduğu Kızıldere köyüne götürülmesine karar verildi.

Kaçırma eyleminin ardından rehin alınan üç İngiliz teknisyenle birlikte Mahir Çayan, Cihan Alptekin, Ertuğrul Kürkçü, Hüdai Arıkan, Ertan Saruhan, Ahmet Atasoy ve Nihat Yılmaz, İngilizlerin aracıyla Kızıldere köyüne doğru yola çıktı.

27 Mart sabahı Kızıldere’ye ulaşan ve arkadaşlarının konakladığı muhtarın evine yerleşen devrimcilere, 30 Mart 1972 günü sabah 05.00'te, muhtarın, evine bilgi almak için gelen jandarmalara önceden hazırlanmış ihbar mektubunu teslim etmesi üzerine operasyon başlatıldı.

Evi kuşatan komandoların rehinelerle görüşme talebi sonrası çatıya çıkan Mahir Çayan ve arkadaşlarına açılan ilk ateşte Çayan yaşamını yitirirken, daha sonra ev kurşun yağmuruna tutuldu.

Teknisyenler açılan ateşe karşılık olarak öldürülürken, çatışma sonrası Mahir Çayan, Cihan Alptekin, Ömer Ayna, Saffet Alp, Sinan Kazım Özüdoğru, Hüdai Arıkan, Ahmet Atasoy, Ertan Saruhan, Sabahattin Kurt ve Nihat Yılmaz hayatını kaybetti.