Kızılay'ın çadır satan başkanı Kerem Kınık istifa etmek yerine hakkındaki tweetleri engelletti

Kerem Kınık başkanlığındaki Kızılay’ın, 6 Şubat’ta Maraş merkezli meydana gelen ve resmi verilere göre 50 binin üzerinde yurttaşın yaşamını yitirdiği depremler esnasında yardım kuruluşlarına çadır ve gıda malzemesi sattığı ortaya çıkmış, bunun üzerine Kınık ve Kızılay'a büyük tepki gösterilmişti.

Kızılay’ın deprem bölgesinde afetzedelere ücretsiz şekilde ulaştırması gereken çadırları Türk Eczacılar Birliği ile AHBAP Derneği'ne satması nedeniyle Kınık’a yönelik eleştiri ve istifa çağrıları devam ederken Kınık, hakkındaki tweetler için erişim engeli kararı aldırdı.

Sekiz tweet engellendi

Freewebturkey’te yayımlanan Ali Safa Korkut’un haberine göre hakkında atılan sekiz tweet için 16 Mart’ta erişim engeli başvurusu yapan Kınık’ın talebi aynı gün kabul edildi ve ilgili tweetler, Ankara 7. Sulh Ceza Hakimliğinin 16 Mart 2023 tarihli kararıyla erişime engellendi.

Şahan Gökbakar'a verdiği yanıtla ilgili tweet de engellendi

Oyuncu Şahan Gökbakar da Kınık’a tepki göstermiş ve “12 ayrı yönetim kurulu başkanlığından toplam 306 bin lira maaş aldığınız yazıyor. Bütün bunları bırakalım, niye kızdı insanlar size ve neden istifa etmelisiniz? Çünkü afet anında çadır sattınız. Özür dileyip görevi bırakın! Gerisi boş” yazılı bir tweet atmıştı.

Kınık ise Gökbakar’ın tweetini alıntılayarak bunun bir iftira olduğunu iddia etmişti. Erişime engellenen tweetler arasında bir kullanıcının Kınık’ın ilgili tweetine verdiği yanıtı içeren bir tweet de yer alıyor.