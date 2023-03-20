Kızılay'ı denetlemesi gereken İçişleri Bakanlığı'ndan şaka gibi yanıt

CHP Adana Milletvekili Burhanettin Bulut, Kızılay’ın yönetimine ve taşınmazlarına ilişkin sorularını CİMER aracılığıyla Kızılay’ı denetlemesi gereken İçişleri Bakanlığı’na sordu. İçişleri Bakanlığı’ndan gelen yanıtta, “Cevap içeriğine ilişkin hukuki sorumluluk cevap veren kuruma aittir” denilerek Kızılay işaret edildi.

Bulut, merkez üssü Kahramanmaraş olan depremlerin ardından çadır, kan, kıyafet, ayakkabı, konteyner satışlarıyla gündeme gelen Kızılay’ı CİMER’e sordu. Bulut, Kızılay’ın yönetimine ve taşınmazlarına ilişkin sorularını CİMER aracılığıyla Kızılay’ı denetlemesi gereken İçişleri Bakanlığı’na iletti. İçişleri Bakanlığı ise konuyla ilgisi olmadığını belirtti.

İçişleri Bakanlığı: Müdürlüğümüzce yapılabilecek işlem bulunmamaktadır

Bulut, CİMER’e “Kızılay'ın kaç iştiraki bulunmaktadır? İsimleri nelerdir? Bu iştiraklerde kaç yönetici çalışmaktadır? Ne kadar maaş almaktadır? Kızılay’ın taşınmaz sayısı kaçtır?” sorularını yöneltti.

İçişleri Bakanlığı Sivil Toplumla İlişkiler Genel Müdürlüğü tarafından gelen yanıtta, İçişleri Bakanlığı’nın denetlemesi gereken Kızılay’a ilişkin, “Türkiye Kızılay Derneği bir kamu kurumu olmayıp, kamu yararına çalışan dernek statüsünde özel hukuka tabi bir sivil toplum kuruluşudur. Bu sebeple istek, dilek, şikayet ve temennilerinizi Dernek Genel Merkezine şahsen iletmeniz gerekmekte olup konu hakkında Müdürlüğümüzce yapılabilecek bir işlem bulunmamaktadır. Cevap içeriğine ilişkin hukuki sorumluluk cevap veren kuruma aittir” denilerek Kızılay işaret edildi.

'İçişleri Bakanlığı, Kızılay’ı denetlemekle mükellef'

Konuya ilişkin açıklamada bulunan Bulut, şu ifadeleri kullandı:

“Deprem faciasının ortasında çadır, gıda satan Kızılay’a halkın büyük bir çoğunluğunun güveni kalmadı. 155 yıllık Kızılay şeffaflıktan, hesap verebilirlikten uzak bir yapıda yönetiliyor. Vatandaş, yaptığı bağışların nereye gittiğini, doğru yerlerde mi kullanıldığını öğrenmek istiyor ancak Kızılay kapı duvar.

Kızılay’la, Kızılay Başkanı ile ilgili çok sayıda iddia var, bunların hiçbiri yanıtlanmıyor. Kızılay, kendi iç denetim mekanizmaları, İçişleri Bakanlığı Müfettişleri, Devlet Denetleme Kurulu Müfettişleri tarafından rutin denetimlere tabii tutuluyor. İçişleri Bakanlığı, Kızılay’ı denetlemekle mükellef. Ancak İçişleri Bakanlığı’nda sorduğumuzda gelen yanıt, ‘Kızılay’ı bize değil, Kızılay’a sorun’ oluyor. Ne soru önergemize yanıt veriliyor ne de CİMER’den yanıt alabiliyoruz. Kızılay, taşınmazlarını, yöneticilerinin maaşlarını, yapılan yardımların nereye gittiğini internet sitesinde yayınlamalı."