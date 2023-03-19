Kızılay Başkanı Kınık'ın 'Recep İvedik'li paylaşımına Gökbakar'dan yanıt: 'Onurlu ol, istifa et'

Komedyen Şahan Gökbakar, ‘Recep İvedik’ filminden bir fotoğraf paylaşarak kendisini hedef alan Kızılay Başkanı Kerem Kınık’a yanıt verdi.

Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından, deposundaki çadırları depremzedelere göndermek yerine Ahbap Derneği ve Türk Eczacıları Birliği‘ne sattığı ortaya çıkan Kızılay’ın başkanı Kerem Kınık bugün sosyal medya hesabından Gökbakar'ın canlandırdığı ‘Recep İvedik’ karakterinin, serinin ilk filminde pembe bir yoga giysisi giydiği fotoğrafını paylaştı.

Kınık paylaşımına “Şahan gelsene afet bölgesine birlikte depremzede vatandaşlarımıza hizmet edelim. Bak ben kırk günde bölgede 15 bin km yol yapmışım. İnan kaba saba da olsa içinde insaniyet ve vicdan taşıyan Recep İvedik gerçek hayatta yaşasaydı o gelir" diye yazdı.

Kınık daha sonra ise paylaşımından sözkonusu fotoğrafı kaldırdı.

Şahan Gökbakar ise Kınık'ın paylaşımına şu sözlerle yanıt verdi:

“Kerem bey, afet bölgesine hizmet etmek, sahada olmak benim işim değil, senin işin. Ben maddi ve ayni yardım yapıyorum, çocuk okutuyorum. Recep İvedik’e gelince! Eğer gerçekte olsa ve senin afette çadır sattığını duysaydı var ya offf! Anladın sen onu. Onurlu ol, istifa et!”