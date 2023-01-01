Kızılay'dan 'yüksek bağış yapanlara özel' huzurevi projesi

Skandallarla gündem olan, yöneticilerinin on binlerce lira maaş aldığı Kızılay tartışma yaratacak bir projeye daha imza atmaya hazırlanıyor. Bir yardım kuruluşu olan Kızılay, “Saye Residence” isimli lüks bir huzurevi kuruyor.

BirGün'den İsmail Arı'nın haberine göre, Kızılay, İstanbul’un Bakırköy ilçesine bağlı Yeşilköy’de “Saye Residence” ismiyle ve yaşlı yaşam merkezi olarak tanıtılan bir merkez açacak. 60 yaş üstü yaşlılara hizmet verecek merkezin açılışının gelecek aylarda yapılmasını planlanıyor. Saye Residence’nin internet sitesinde, projenin “Kızılay’a yüksek bağış yapan bağışçılarına premium (ayrıcalıklı) hizmet vermek amacıyla” yapıldığı ifade ediliyor.

En az 7 milyon lira

Kızılay’ın yeni merkezinde kalmak isteyen yaşlılardan talep edilen en düşük bedelin 7 milyon lira, en yüksek bedelin ise 10 milyon lira olduğu ifade edildi. Ancak bu ücretlerin lansman bedeli olduğu, ocak ayında istenilen paranın yine güncelleneceği açıklandı. Merkezde 113 kişinin konaklayabileceği ve her odanın tek kişilik olduğu açıklanırken çalışmaların sürdüğü nisan veya mayıs ayında merkezin açılışının yapılacağı belirtildi.

Ayrıca merkezde, “kapalı havuz, spor salonu, açık hava Yürüyüş parkurları, oyun parkurları, ekim-dikim faaliyetleri için hobi bahçesi” de yer alıyor. Merkeze “VIP ulaşım servisi” verilecek. Merkezin iş insanları için de uygun olduğunu belirtmek için “Tesisimizde dilerseniz işlerinizin takibini yapabilir, toplantılarınıza için VIP ulaşım araçlarımızla ulaşabilirsiniz” diye tanıtımı da yapılıyor.

Kızılay Holding

Kızılay, 2019 yılında Kızılay Yatırım Holding adı altında holdingleşti ve 9 ayrı şirket kurdu.

Uzmanlar şirketleşmeyle birlikte kurumun yağmalanmasının önünün açılacağını iddia etti. Kızılay yönetimi ise şirketleşmenin gerekçesi “gelişim açısından kısır döngü içerisinde bulunulması ve katma değer imkanı bulunmaması”nı gösterdi. Kurulan şirketlere hastaneler ve 6 binin üzerinde gayrimenkul devredildi.