AKP Gençlik Kolları ve Kızılay’da görev yapan isme 6 yılda 12 milyon TL'lik ihale

AKP’li Başakşehir Belediyesi’nin, Ağustos ayında duyurduğu “Bilgisayar ve Elektronik Malzeme Alımı” ihalesinin, 4 milyon 200 bin TL’lik bölümü, AKP Gençlik Kolları ve Kızılay’da görev yapan Ali Uğur Aktepe’nin şirketine verildi.

Halk TV’den Hazar Dost’un haberinde yer alan Kamuoyu Aydınlatma Platformu’ndaki verilere göre; Aktepe’nin şirketi ZNA Teknoloji Bilişim Hizmetleri, sadece Başakşehir Belediyesi’nden 2016’dan bu yana 17 ihale aldı. Aktepe’nin Başakşehir Belediyesi’nden aldığı ihalelerin toplam tutarı ise 11 milyon 505 bin TL.

Aktepe ayrıca sadece 2022 yılında, Başakşehir Belediyesi’nin iştiraki olan Başakkent de dahil olmak üzere Başakşehir Belediyesi’nden 5 ihale aldı.

Aktepe, diğer bir AKP’li belediye olan Çekmeköy’den de 2021 yılında iki ayrı ihale aldı. Bilişim alanında yapılan iki ayrı ihalenin toplamı ise 1 milyon 407 bin TL.

Aktepe, sadece 6 yılda kamu kaynaklarından toplam 12 milyon 912 bin TL kazandı.