Atatürk Havalimanı’nın asfaltlarını yenilemek için 1,2 milyon TL'lik ihale

Kamu İhale Bülteni’nde yer alan bilgilere göre, Devlet Hava Meydanları İşletmesi (DHMİ) Genel Müdürlüğü, 23 Ağustos'ta “Atatürk Havalimanı Taksi Yolu Asfalt Onarımı” adı altında bir ihale düzenledi. Bu ihaleye sadece Aksiyon Yapı İnşaat Şirketi’nin katıldığı ve şirket ile DHMİ arasında 1 milyon 286 bin TL’lik sözleşme imzalandığı açıklandı.

Birgün'den İsmail Arı'nın haberine göre, Atatürk Havalimanı’na geçen aylarda millet bahçesi projesine başlandı. Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'na bağlı TOKİ tarafından Atatürk Havalimanı millet bahçesi projesi için 29 Nisan'da davet usulüyle bir ihale düzenlendi. Ardından ihalenin 2 milyar 127 milyon 978 bin liraya Yapı ve Yapı Şirketi'ne verildiği ortaya çıktı.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin (İBB) Atatürk Havalimanı ile ilgili yaptığı çalışmada ise Atatürk Havalimanı’nın kapatılmasıyla devletin tam 4 milyar dolarlık (güncel kurla yaklaşık 64 milyar TL) yatırımının çöpe atıldığı belirtilmişti. Ayrıca hazırlanan çalışmada Atatürk Havalimanı’na geçmişte büyük paralar harcanarak uçak bakım tesisleri yapıldığı da hatırlatılarak, “Bu tesislerde sadece THY uçakları değil, yabancı havayolu uçaklarının da bakımları yapılmakta ve bu hizmetlerin karşılığında ülkeye önemli miktarda döviz girdisi sağlanmaktadır” dendi.