Kızılay'dan kan verme çağrısı: 'Deprem bölgesine sevkiyat yapıyoruz'

Kahramanmaraş Pazarcık'ta 7,4 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.

Sarsıntı birçok kentte hissedildi. Çok sayıda kentte evler yıkıldı. Depremin ardından çok sayıda şiddetli artçı sarsıntı gerçekleşti.

AFAD Deprem Dairesi depremin derinliğinin 7 km olarak ölçüldüğünü duyurdu.

Meydana gelen depremin ardından yaklaşık 10 şehirde ölü veya yaralılar var. Enkaz altında kalan yurttaşlar için arama ve kurtarma çalışmaları devam ederken diğer yandan tedavi görmekte olan yurttaşlarımız ve olası durumlarda kan ihtiyacı için yurttaşlara çağrı yapıldı

Kızıla Genel Başkanı Kerem Kınık sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda "Deprem bölgesine ilave kan ve kan ürünleri sevkiyatı yapıyoruz. Bölge Kan Bankalarımızda ilk etap sevkiyat için Ulusal Kan Stoklarımız mevcuttur Ancak ilerleyen saatlerde olabilecek ilave ihtiyaçlar için vatandaşlarımızı gün içinde tüm Türkiye’de kan bağışına davet ediyoruz" ifadelerine yer verdi.