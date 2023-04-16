Kızılay'dan kan stoku açıklaması: 'Yukarı yönlü bir iyileşme var ancak yeterli değil'

Depremzedelere ücretsiz gönderilmesi gereken çadırları para karşılığı satmasıyla gündeme gelerek güvenilirliğini yitiren Kızılay, kan stoklarının kritik seviyeye indiği duyurmuştu.

Konuya ilişkin açıklamda bulunan Kızılay Genel Sekreteri Ramazan Saygılı, "Yukarı yönlü bir iyileşme var ancak yeterli değil. Ulusal kan stokumuzu 50 bin ve üzerine çıkarmamız için tüm kan dostlarımızı bağış yapmaya davet ediyoruz" dedi.

Saygılı'nın konuya ilişkin açıklaması şöyle:

"Deprem sonrası alınan bağışlarla 90 bin ünite ile tüm depremzedelerin kan ihtiyacı yüzde 100 oranında karşılandı. Ancak ramazan ayında stoklar 20 bin üniteye gerilemişti.

Son 3 günde Kızılay'ın aldığı kan bağışları, hastanelerin günlük kullanım sayısının üzerine çıktı. Böylece ulusal kan stoklarına da takviye yapma imkanı doğdu. Kızılay’ın tuttuğu ulusal kan stokları yeniden günlük 25 bin ünitenin üzerine çıkarak artışını sürdürüyor. Öyle ki, geçtiğimiz yıl ramazan ayına göre günlük yaklaşık yüzde 25 oranında daha fazla bağış aldık. Yukarı yönlü bir iyileşme var ancak yeterli değil. Ulusal kan stokumuzu 50 bin ve üzerine çıkarmamız için tüm kan dostlarımızı bağış yapmaya davet ediyoruz."