Kızılay'dan kan bağışına yarın ve ertesi günlerde de devam çağrısı

Merkez üssü Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesi olan ve toplamda 10 ili etkileyen 7,4 büyüklüğündeki depremde binaların yıkılması sonucu en az 912 kişi hayatını kaybetti, 5 bin 385 kişi ise yaralandı.

Kızılay Başkanı Kerem Kınık, çalışmaların devam ettiğini belirterek yurttaşları kan bağışına devam etme çağrısında bulundu:

"Yurt genelinde bağışlanan kan 10.000 üniteyi (30.000 kan bileşeni) aştı. Günlük işlem limitimiz 20.000 ünitedir (60.000 kan bileşeni). Yarın ve ertesi günlerde de bağışa devam etmeliyiz."