Çankaya Belediyesi, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla Kızılay’dan Anıtkabir’e “İlelebet Cumhuriyet” yürüyüşü düzenledi. CHP Grup Başkanvekili Engin Altay ve Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş’ın da katıldığı meşaleli yürüyüşte vatandaşlar marşlar eşliğinde Anıtkabir’e yürüdü.

Türkiye Cumhuriyeti 99 yaşında… Çankaya Belediyesi akşam saatlerinde “İlelebet Cumhuriyet” adıyla meşaleli yürüyüş düzenlendi. Yürüyüşe; CHP Grup Başkanvekili Engin Altay, CHP Ankara Milletvekili Yıldırım Kaya, CHP Genel Başkan Başdanışmanı Deniz Demir, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, Çankaya Belediye Başkanı Alper Taşdelen ve Yenimahalle Belediye Başkanı Fethi Yaşar ile birlikte yüzlerce Ankaralı katıldı.

Çankaya Belediyesi’nin Cumhuriyet Bayramı kutlamaları kapsamımda Anıtkabir’e yürüyüşün ardından Anıtpark’ta Can Bonomo ve KÖFN konseri ile devam etti. (ANKA)