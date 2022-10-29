Ankara'da yurttaşlar sokakta: 'Eşit, özgür ve laik bir ülkeyi mutlaka kuracağız'

29 Ekim açıklamasında "Cumhuriyet kavgası sermaye egemenliğine karşı emekçilerin ekmek kavgasıdır. Bu kavgayı kazanacağız!" diyen TKP İstanbul, Ankara ve İzmir'de olmak üzere üç ayrı buluşma yapacağını duyurmuştu.

Buluşmaların ilki için yurttaşlar dün İstanbul Kadıköy İskele Meydanı'nda bir araya gelmişti.

Bugün de Ankara'da Ulus Meydanı'nda TKP'nin "Yeniden Cumhuriyet kavgasına!" çağrısıyla bir araya gelen yurttaşlar "Eşit, özgür ve laik bir ülkeyi mutlaka kuracağız" dedi.

'Cumhuriyeti yeniden ayağa kaldırmak için buradayız'

Eylemde konuşma yapan TKP Merkez Komite Üyesi ve Ankara İl Başkanı Ali Ufuk Arikan, "Bugün bir kutlama için bir araya gelmedik. Yeniden Cumhuriyet'e sahip çıkmak için bir araya geldik. Bu ülkenin emekçileri, yoksul halkı devrimcilerle, yurtseverlerle birlikte ülkeyi kurtardık, cumhuriyeti kurduk. İktidarından muhalefetine bu cumhuriyeti yok ettiler. Biz bugün meydan okumak ve cumhuriyeti yeniden ayağa kaldırmak için buradayız" ifadesini kullandı.

Arikan, "Cumhuriyet kurulurken saraydaki padişah memleketi emperyalist işgalci haydutlara sattı. Şimdi o padişahlara laf etmek suç ilan edildi. Cumhuriyet'i kuranlara laf etmekse moda oldu. Biz buna da meydan okuyoruz" diye konuştu.

Eylemde "Boyun eğme memlekete sahip çık", "Kahrolsun saltanat yaşasın cumhuriyet" sloganları atıldı.