Kızılay'da yöneticilere yüzde 20, çalışanlara yüzde 1 zam

Birden çok kurumda görevlendirilerek yönetim kurulu ücretleri ve huzur haklarıyla yüklü miktarda maaşlar alan Kızılay yöneticilerinin çalışanlarına yüzde 1 zam yaptığı ortaya çıktı. 2022 başında zam dönemine girildiği süreçte, yönetici kademesinde çalışanlara yüzde 40 zam yapılan Kızılay’da işçilere ise yüzde 22 zam yapılmıştı.

BirGün'den Hüseyin Şimşek'in haberine göre, enflasyon altında zam alan ve çoğunluğu sağlık personeli olan işçiler ek zam talep etmişti. TBMM gündemine de taşınan iddiaya göre, Kızılay’da yeni bir zam kararı daha alındı ancak bu karardan işçiler değil, yöneticiler kârlı çıktı. CHP Ankara Milletvekili Murat Emir’in TBMM gündemine taşıdığı iddiaya göre, Mart ayı sonunda yöneticiler kendi maaşlarına yüzde 14 ile yüzde 20 arasında değişen oranlarda zam yaparken çalışanların maaşlarında yapılan "düzeltme" ise yalnızca yüzde 1,2 oranındaki artışla sınırlı kaldı.

Kızılay Başkanı'nın 13 farklı kurumdan maaş aldığı ortaya çıkmıştı

Emir, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’nun yanıtlaması istemiyle kaleme aldığı önergede, "Yöneticilerle çalışanlar arasında ayrım yapılması da Kızılay’da iş barışı ve huzurunu bozan ayrı bir uygulamadır. Kızılay yöneticilerinin birden fazla maaş aldıkları da bilinmektedir. Son olarak Kızılay Başkanı’nın 13 farklı kurumdan maaş aldığı iddiaları geçtiğimiz yıl kamuoyunun gündemine gelmiştir. Diğer yönetim kurulu üyelerine bakıldığında ise neredeyse her birinin birden fazla maaş aldığı görülmektedir. Bu görevler arasında dernek yönetim kurulu üyelikleri, TİKA Başkan Yardımcılığı, Dağcılık Federasyonu Başkanlığı ve Kamu Hastaneleri Birliği Genel Sekreterliği gibi görevler bulunmaktadır" ifadelerine yer verdi.

'Yaşananlar derhal araştırılmalı'

Kızılay’da sendikasız çalıştırılan sağlık çalışanlarına mobbing uygulandığı iddialarını da anımsatan Emir, önergesinde şunları dile getirdi:

"Yaşananların derhal araştırılması ve iddialara ilişkin sorumluların ortaya çıkartılması gerekmektedir. Bu bağlamda, 2022 yılı başından bu yana yönetici kademesinde çalışanların maaşlarına tam olarak hangi oranlarda zam yapılmıştır? Bu zamlardan kaç yönetici yararlanmıştır? Pozisyonlar itibariyle Kızılay’da yönetici maaşları şu anda ne kadardır? 2022 yılı başından bu yana Kızılay çalışanlarının maaşlarına tam olarak hangi oranlarda zam yapılmıştır? Kızılay’da şu anda en düşük sağlık çalışanı maaşı ne kadardır?"

Yeni tüzük tartışma konusu oldu

Son yıllarda yolsuzluk ve israf skandallarıyla gündemden düşmeyen Kızılay’ın yağmalanmasının önünü açacak yeni tüzük de tartışmalara neden oldu. Tüzükle birlikte Kızılay Genel Kurulu’nun birçok yetkisi Kızılay Yönetim Kurulu’na devredildi.

Tüzükte, “Kızılay’ın Borçlanma Usulleri’ başlığı altında da dikkati çeken bir değişiklik yapıldı. Değişiklikte “Kızılay, amacını gerçekleştirmek ve faaliyetlerini yürütebilmek için ihtiyaç duyulması halinde Genel Merkez Yönetim Kurulu kararı ile borçlanma yapabilir. Bu borçlanma kredili mal ve hizmet konuların olabileceği gibi, nakit olarak da yapılabilir” ifadelerine yer verildi. Bu değişiklikle Kızılay’ın borçlanmasının ve bankalardan kredi çekmesinin önü açıldı.

Yapılan bir başka değişiklikle de Kızılay’ın vakıflar kurabileceği, yerli ve yabancı özel kuruluşlarla ortaklık ve işbirliğine gidebileceği ifade edildi. Kızılay’ın özel şirketlerle ortaklık kurması, ticari faaliyetlerde bulunabilmesi, varlıklarına yerli veya yabancı şirketlerle kişilerin ortak olmasının kuruluş ilkelerine aykırı olduğu bildirildi. Tüzükte Kızılay’ın amblem ve logosunun ticari amaçla kullanılabilmesini sağlayacak bir değişiklik de yapıldı.