Müdürün tehdit ettiği kadın müdür yardımcısı sürgüne gönderildi

Mersin’de bir ortaokulun müdürünün, izcilik faaliyetleri yapan kadın müdür yardımcısına hakaret ettiği iddiasıyla milli eğitim müdürlüğünce soruşturma açıldı.

Soruşturma dosyasından edinilen bilgilere göre, izcilik faaliyetleriyle uğraşan müdür yardımcısı M.K. kendi odasında müdür M.Z. ve iki öğretmen ile sohbet ederken Tarsus Gençlik Kampı’ndaki izcilik etkinliğini anlattı.

Cumhuriyet'ten Abidin Yağmur'un haberine göre, bu sırada müdür M.Z. "Ya bırakın Allah aşkına. İzciliğe giden kadınlar kendini pazarlamak için gidiyor" ifadesini kullandı. Müdür Yardımcısı M.K. bu sözler karşısında "Müdür Bey bu nasıl söz? Siz şu an bana hakaret ediyorsunuz" dedi. Müdür M.K. ise "Ben sizi kastetmedim" dedi. Söz konusu tartışmaya odada bulunan öğretmenler de tanık oldu.

Müdür yardımcısı M.K., müdür M.Z’nin bu sözlerini Toroslar İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü’ne dilekçeyle şikayet etti. Milli Eğitim Müdürlüğü de verdiği yanıtta konuyla ilgili soruşturma açıldığını bildirdi. Milli Eğitim Müfettişi de okula gelerek hem şikâyetçi müdür yardımcısını hem tanık öğretmenleri hem de okul müdürünü dinledi.

Türkiye İzcilik Federasyonu'nun gündeminde

Okul müdürü M.Z’nin, şikâyetini geri çekmesi için müdür yardımcısı M.K’ye ısrarda bulunduğu M.K. dilekçesini geri çekmeyince de M.K’nin önce karakola ardından da savcılığa başvurduğu öğrenildi.

Müdür M.Z’nin "Sen o şikâyet dilekçesini çekme ben sana yapacağımı biliyorum. Seni namusunla vururum. Senin adını çıkarırım" ifadelerini kullandığı iddiası da savcılık evrakına yansıdı.

İzcilik faaliyetleri yapan müdür yardımcısı M.K’nin uğradığı hakaret Türkiye İzcilik Federasyonu’nun gündemine de geldi. Federasyon da okul müdürü M.Z. hakkında savcılığa suç duyurusunda bulundu. Ayrıca konuyu Milli Eğitim Bakanlığı’na da bildirdi.

Müdür görevde kaldı

Toroslar Milli Eğitim Müdürlüğü ise idari ve adli soruşturmayı beklemeden kadın müdür yardımcısını okuldaki görevinden alıp bir başka okula öğretmen olarak gönderdi. Suçlamaların odağındaki müdür M.Z. ise görevinde kaldı.