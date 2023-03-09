Kızılay'da skandallar bitmiyor: '3,5 milyon avroluk battaniye parası nerede?'

Kahramanmaraş'ta meydana gelen ve 11 ilde yıkıma yol açan depremler sonrası Kızılay'ın ücretsiz dağıtması gereken çadırları Ahbap Derneği ile bölgedeki eczanelere parayla sattığı ortaya çıkmıştı. Ardından kurumdaki kan satışı ve ikinci el eşya satışı da gündem olmuştu.

Cumhuriyet'ten Murat Ağırel, Kızılay'daki yeni skandalı yazdı. Ağırel, "Kuruma acil ihtiyaç olarak yollanan 3,5 milyon avroluk battaniye parasının nerede olduğu bilinmiyor. Depremden sonra çok sayıda ülke Kızılay aracılığıyla yardım yolladı. Çin’den depremzedeler için gönderilen 20 bin çadırın dağıtılıp dağıtılmadığı ise belirsiz. THY ile bölgeye gönderilen çadırlarla ilgili ulaşmaya çalıştığımız Kızılay yetkilileri sessizliğini koruyor" dedi.

Ağırel'in yazısının bir bölümü şöyle:

"Depremin hemen sonrasında Alman Kızılhaçı federasyonuna bağlı donörler yani bağışçılar için 350 milyon CHF yardım çağrısı açılıyor. İlk aşamada bunun 15 milyon 336 bin CHF’lik kısmı geliyor. Bu yardımlar gerek nakit gerek ayni oluyor.

Mesela Avusturalya, 2 milyon 293 bin CHF nakit yardımında bulunuyor. Avrupa Birliği kuruluşu ECHO, 2 milyon 986 bin CHF yardımda bulunuyor. Fransa Kızıl Haçı ise 1 milyon 586 bin CHF ayni yardımda bulunuyor. İspanya, Japonya Belçika da ayni yardımda bulunuyor. Yani ne var bu yardım içinde çadır, ilaç, giyecek, tulum gibi.

Çin’den gelen 20 bin çadırın yeri belli değil

Bunların dışında mesela Çin, 20 bin çadır göndermiş. Fransa, İspanya çadır göndermiş. Çin’den gelen çadırlar ne oldu. Ben akıbetine ulaşamadım. THY ile taşınmasına dair belgelere ulaştım ancak sonrasında bu çadırların nereye gönderildiğine dair bir belgeye veya bilgiye ulaşamadım. Türk Kızılay yetkilileri çadır haberimden sonra ne telefonuma çıktılar ne de yazılı sorularıma cevap verdiler.

Kızılay resmi açıklamasında '75 bin 136 çadır sevk ettik' açıklaması yapmıştı. Acaba bu çadırlar deposunda var olan çadırlar mı yoksa Kızılhaç birliklerinden gelen çadırlar mı cevabını bilmiyoruz. Zira sadece Çin’den 20 bin çadır gelmiş. Onu da satmamışlardır herhalde diye düşünüyorum.

3,5 milyon avroluk battaniye yardımı

Mesela federasyona bir yardım geliyor. Bu da 3,5 milyon avro tutarında battaniye yardımı. Soğuk iklim koşulları için önem sıralamasında en önemli ihtiyaçlardan biri. Federasyona gelen bu yardım ne yapılıyor? Bekletiliyor efendim. Yazımı yazarken halen bekletiliyordu.

Çünkü bu para ile battaniye alıp dağıtalım mı? Yoksa Kızılay’ın deposunda eksilen battaniye stokunu mu tamamlayalım diye karar vermeye çalışıyorlardı."