Kızılay'da skandal: Kahramanmaraş’taki ilk yardım merkezinin kapısına kilit vurulmuş

Kızılay, geçen yıl şubat ayında Kahramanmaraş’ta açtığı ilk yardım eğitim merkezini depremden yaklaşık bir ay önce 2 Ocak 2023’te kapattı.

Türk Kızılayı’nın tüzüğünde kurumun asli görevleri arasında ilk yardım eğitim hizmetlerini yürütmek yer alıyor.

Tüzükte Kızılay’ın görevleri şu şekilde belirtiliyor: “Kızılay’ın barış zamanındaki uluslararası ve ulusal görevlerinden olan ilk yardım alanında ilmi yayarak, standardizasyonu sağlayarak, toplumun zarar görebilirliğini en aza indirmek amacı ile ilk yardım eğitim hizmetlerini yürütmek, ilk yardım eğitmenleri yetiştirmek için mensuplarına veya üçüncü şahıslara eğitimler vermek, her türlü araç-gereçleri ve donanımları sağlamak, gerek duyduğunda evde bakım ve hasta bakım kursları açmak, bu faaliyetleri yürütmek üzere ilgili birimleri kurmak ve geliştirmek.”

Cumhuriyet'ten Bora Erdin'in haberine göre, Tüzüğün Kızılay’a verdiği bu görev doğrultusunda 2005’te Sağlık Bakanlığı’ndan ilk yardım eğitim merkezi uygunluk belgesi alan Kızılay, farklı illerde ilk yardım eğitim merkezleri açıyor. 16 Şubat 2022’de ise Kızılay, Kahramanmaraş’ta Türk Kızılayı İlk Yardım Eğitim Merkezi İktisadi İşletmesi’ni 2 Ocak 2023’te tamamen kapattı. Depremden etkilenen Osmaniye, Kilis, Gaziantep ve Adıyaman’da da ilk yardım eğitim merkezi bulunmuyor.