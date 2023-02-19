Kızılay’da iktidar kavgası: Paralel şube kurup, gizli rapor hazırlatmış

Yolsuzluk, liyakatsiz atamalar, israf skandallarıyla gündem olan ve depremzedelere yardım eli uzatamayan Kızılay’da uzun bir süredir büyük bir iktidar kavgası yaşandığı belirtildi. 2021 bütçesi 8 milyar lirayı bulan ve devasa bir bütçeyi yöneten Kızılay’da Erdoğan ailesi ile Yıldırım ailesinin karşı karşıya geldiği iddia ediliyor.

BirGün'den İsmail Arı'nın haberine göre, uzun bir süredir AKP’li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a en yakın isimlerden biri olan Binali Yıldırım’ın kardeşi İlhami Yıldırım, 2009 yılında Kızılay Çekmeköy Şube Başkanlığı ve 2013 ile 2019 yılları arasında da Kızılay İstanbul Şube Başkanlığı görevlerini yürüttü. İlhami Yıldırım, 2019 yılında üçüncü defa Kızılay İstanbul Şube Başkanlığı görevine seçildi.

Gizli rapor hazırlandı

Emine Erdoğan ile Bilal Erdoğan’ın desteklediği iddia edilen Kızılay Başkanı Kerem Kınık ise Kızılay’ın İstanbul Şubesi’ni yeniden İlhami Yıldırım’a ve ekibine teslim etmek istemedi. Kınık, İlhami Yıldırım’ın dışında Binali Yıldırım’ın kızı Büşra Bahar Köylübay gibi aile üyeleri ile akrabalarının da yönetiminde yer aldığı Kızılay’ın İstanbul Şubesi için 2019 yılında, Kızılay Teftiş Kurulu Başkanlığı’na “gizli” ibareli bir rapor hazırlattı. Raporda, İlhami Yıldırım’ın üç dönem kuralına takıldığı, buna rağmen şube başkanlığına aday olarak kazandığı ve bunun Kızılay Tüzüğü’ne aykırı olduğu belirtildi.

Kızılay Başkanı Kerem Kınık’ın da imzasının yer aldığı raporda, Kızılay Genel Merkezi’nden gönderilen iki ayrı yazıya rağmen İlhami Yıldırım’ın 3 Şubat 2019’daki kongrede aday olup seçildiği, Yıldırım’ın Kızılay Merkez direktif ve talimatları aykırı iş ve işlem yürüttüğü, Genel Merkez’in bildirim ve uyarılarını dikkate almadığı belirtildi. Raporda, İlhami Yıldırım’ın başkanı olduğu Kızılay İstanbul Şubesi yönetimini görevden alınması gerektiği ve bunun için de Kızılay Yönetim Kurulu kararı alınacağı ifade edildi.

Yıldırım ekibi, bu duruma, “İlhami Yıldırım, bir dönem Kızılay Çekmeköy Şubesi’nin, iki dönem ise Kızılay İstanbul Şubesi’nin başkanlığını yaptı. Bu nedenle İstanbul Şube Başkanlığı için üç dönem kuralına takılmıyor, yeniden şube başkanı olabilir” diye itiraz etti. Ancak bu gelişmenin ardından İlhami Yıldırım görevinden alındı, Kızılay İstanbul Şubesi’nde 28 Nisan 2019’da yeniden kongre yapıldı. İlhami Yıldırım’ın desteklediği ekip seçimi kazandı, Mehmet Uğurelli Kızılay İstanbul Şube Başkanı oldu.

Bir kentte iki şube

İmza attığı tüm skandallara rağmen Erdoğan ailesinin tam desteğini sürdürdüğü Kızılay Başkanı Kerem Kınık, yenilgiyi kabullenemedi ve İstanbul’da paralel bir şube kurdu. İstanbul İl Merkezi Şubesi ismi verilen Kızılay şubesinin başına da İstanbul Büyükşehir Belediye Meclisi’nin AKP’li Meclis Üyesi Kadem Ekşi getirildi. Tüm ilçe şubeleri, İstanbul İl Merkezi Şubesi’ne bağlandı, Kızılay Genel Merkezi de tüm iş ve işlemleri bu şube üzerinden yürütmeye başladı. İlhami Yıldırım ekibinde olan Kızılay İstanbul Merkezi Şubesi de paralel şube kurulmasıyla yalnızlaştırıldı.

Yani İstanbul’da Yıldırım ailesi Kızılay İstanbul Merkez Şubesi’nin yönetimini destekliyor. Hatta İlhami Yıldırım ile Büşra Bahar Köylübay deprem bölgesinde İstanbul Merkez Şubesi’nin çalışmalarına katılıyor. Kerem Kınık’ın ekibi ise paralele şube olarak adlandırılan Kızılay İl Merkezi Şubesi’nde faaliyet gösteriyor.

Binali Yıldırım’ın ise Kızılay Başkanı Kerem Kınık’ın Erdoğan ailesi tarafından desteklenmesi nedeniyle bu çekişmeye doğrudan dahil olmadığını iddia ediliyor. Ancak, Kerem Kınık’ın Yıldırım ailesini Kızılay’da saf dışı bırakmak için paralel bir şube kurması, İlhami Yıldırım için gizli raporlar hazırlatması uzun süredir tartışılıyor.

Yıldırım ailesi üzerinde kurulan bu baskıdan Erdoğan ile Kerem Kınık’a tam destek verdiği ifade edilen Emine Erdoğan ile Bilal Erdoğan’ın haberinin olmaması da pek mümkün görünmüyor.