Kızılay’da huzur hakkı ödemeleri kaldırıldı

Maraş merkezli depremlerin ardından yaşanan 'çadır satma' olayıyla tepki çeken Kızılay'da, Kerem Kınık'ın istifasının ardından gelen yeni yönetim Kınık’ın kurduğu 12 şirket ve holding için çalışma başlattı. Bu kapsamda, şirketlerin yönetim kurulu üyelerine huzur hakkı adı altında yapılan ödemeler de durduruldu.

BirGün'ün haberine göre, ayrıca, Kızılay’ın genel müdürleri ile yöneticilerine zam yapılmadığı, maaşlarının 60-70 bin lira seviyesinde tutulduğu ve Kızılay çalışanlarına ise yüzde 40’a yakın zam yapılmasına karar verildiği bildirildi.

Kızılay’ın Yönetim Kurulu’ndan, Kerem Kınık’ın Kızılay’ın itibarını zedelediğini ve bu yüzden bağış oranlarında büyük düşüş yaşandığına dikkat çekildi.

Öte yandan Kızılay’ın bazı şirketlerinin kapatılmasına yönelik de bir çalışma yürütülüyor.