Kızılay tarikatlarla işbirliği yapıyor

Türkiye Afet Müdahale Planı (TAMP), 2014 yılında dönemin Kızılay yöneticileri ile bürokratlarının tüm itirazlarına rağmen hazırlandı. Bu plan ile afetlerde barınma ihtiyaçlarının karşılanması görevi Kızılay’dan alınarak Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı’na (AFAD) verildi. Kızılay’a ise sadece "afetlerde beslenme ihtiyacının karşılanması" görevi verildi.

BirGün'den İsmail Arı'nın haberine göre, Kızılay Afet Yönetimi Genel Müdür Yardımcılığı 2021 Yılı Detaylı Faaliyet Raporu’nda ise Kızılay’ın "beslenme ihtiyacının giderilmesi için" işbirliği yaptığı ve doğrudan tarikatlara bağlı olan dernek ile vakıfların bilgisine yer verildi. Bu dernekle vakıflar deprem bölgesinde uzun bir süredir faaliyet gösteriyor.

Gerici dernekler

Beslenme Platformu’nda, Kızılay’ın Başkanlığı’nda Menzil Cemaati’ne bağlı Beşir Derneği, depremzedelerin enkaz altında çıkarıldığı esnada “tekbir getirmeleri” ile gündem olan İHH, yolsuzluk skandalıyla tanıdığımız Deniz Feneri Derneği’nin yer aldığı belirtildi.

Ayrıca platformun kurucu üyeleri arasında Nur Cemaati’nin, “Yazıcılar” kolundan olan Hayrat Yardım Derneği ile gerici İnsan Vakfı ve Diyanet Vakfı da yer alıyor.