Kızılay hasarlı olduğunu bilmesine rağmen MÜSİAD'ın binasını kiraladı

Depremzedeler sokaklarda hayata tutunmaya çalışırken ortalıkta görünmeyen 154 yıllık kurum Kızılay'da skandallar zinciri son bulmuyor.

BirGün'den İsmail Arı'nın haberine göre, Malatya'daki konteyner fabrikasını kapattığı ortaya çıkan Kızılay’ın, İstanbul’da 500’e yakın mülkü bulunmasına rağmen Müstakil Sanayici ve İş Adamları Derneği’nden (MÜSİAD) kiraladığı hasarlı binayı kullanmaya devam ettiği açığa çıktı. Kızılay 2019 yılında AKP İstanbul İl Başkanlığı yanındaki MÜSİAD’a ait binayı kiraladı.

Zeminin riskli olduğu söylendi

Kızılay’ın hazırlattığı değerleme raporunda da bina içerisinde, zeminde ve duvarlarda oluşan çatlaklardan bahsedildi. Rapora, binanın hasarlı bölümlerinin fotoğrafları konuldu. Bu rapora rağmen Kızılay binayı kiraladı. Ayrıca raporda deprem riskine de dikkat çekilerek, zeminin riskli olduğunun altı çizildi.

Kızılay, depremzedelerin acil ihtiyacına rağmen deprem bölgesine yeteri kadar çadır gönderemiyor.

Kızılay’ın 2021 faaliyet raporunda afet ve göç gibi acil durumlarda barınma ihtiyacının sağlanması amacıyla kapasite artırma çalışmaları gerçekleştirildiği belirtilerek kurumun mevcut barınma kapasitesinin 233 bin 600 kişi olduğu ve stoklarda 46 bin 83 çadır ve 637 yaşam konteyneri olduğu ifade ediliyor. Ancak depremin yıktığı kentlerde Kızılay'ın bu kapasitenin ne kadarını kullandığı bilinmiyor.