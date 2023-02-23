Kızılay Başkanı'nın özel kalem müdüründen tepki çeken paylaşım: Hesabını gizledi

Kahramanmaraş’ta meydana gelen ve 11 ilde büyük bir yıkıma neden olan depremlerde, son açıklamalara göre, 43 binden fazla kişi hayatını kaybetti.

Bölgedeki enkaz kaldırma çalışmaları devam ederken, depremzedelerin ise barınma problemi sürüyor.

'Havalar ısındığı için' mutluymuş

Kızılay Başkanı’nın Özel Kalem Müdürü Burak Ünver tarafından yapılan paylaşım büyük tepki çekti. Ünver, "havaların ısınmasıyla birlikte dışarıda kalan depremzedeler için mutlu olduğunu" söyledi.

Ünver paylaşımında şu ifadelere yer verdi:

“Afet bölgesinde havalar ısınıyor, yağış tahminleri düşük. Dışarıda kalan depremzedelerimiz için mutluyum.”

Hesabını gizledi

Sosyal medyadan gelen tepkilerin ardından Kızılay Başkanı’nın Özel Kalem Müdürü Burak Ünver hesabını gizledi.