Depremzedeler çadır bekliyor, 'enkaz altında çöken' Kızılay parasını reklama harcıyor

Kahramanmaraş ve Hatay merkezli depremlerin ardından, resmi verilere göre, en az 43 bin 556 kişi yaşamını yitirdi, on binlerce bina yıkıldı veya hasarlı hale geldi. Binaları yıkılan veya hasarlı hale gelen yurttaşların çadır ve konteyner talepleri, depremlerin üzerinden 18 gün geçmesine rağmen halen karşılanmadı.

Depremin ilk anından itibaren 'enkaz altında kalan' ve depremzede yurttaşlara yardım götürmediği konusunda eleştirilen Kızılay, bugün sosyal medya ve televizyonlarda "depremlerde sonra yaptığı yardımları gösteren" PR videosu yayımladı.

Gerekli yardımları götürmediği ve deprem bölgesinde gözükmediği için eleştirilen Kızılay'ın reklamına tepki gösterildi. Yurttaşlar Kızılay'ı deprem bölgesine harcanması gereken ödenekleri, PR videosu hazırlayarak kullandığı için eleştirdi.

Kızılay'ın "Bu yaraları hep birlikte saracağız" diyerek yayımladığı videolardan biri şu şekilde: