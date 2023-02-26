Kızılay Başkanı'nın hocası Prof. Eker: Kerem Kınık'ın hocası olmaktan utanıyorum

Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından, bölgedeki depremzedelerin çadır ihtiyacını "bedelsiz" sağlaması gereken Kızılay’ın, deposundaki çadırları depremin ilk haftasında Ahbap Derneği’ne ve Türk Eczacıları Birliği’ne sattığı ortaya çıkmıştı.

Kızılay Başkanı Kerem Kınık çadır satışını doğrularken, satışın "ahlaki ve akılcı" olduğunu ileri sürmüş, kendilerini eleştirenlere tehditvari yanıt vermişti.

İstanbul Tıp Fakültesi çocuk kardiyolojisi ve çocuk romatolojisi bilim dalları eski başkanı Prof. Dr. Rukiye Eker Ömeroğlu, eski öğrencisi Kerem Kınık’a sosyal medya hesabından tepki gösterdi.

Kınık’ın hocası olmaktan utandığını söyleyen Ömeroğlu, Kınık’a tıp etiğini öğretemediklerini belirterek af diledi:

“Ahbap’a depremin en acil ilk günlerinde çadır satan Kızılay’ın başkanı Dr. Kerem Kınık’ın hocası olmaktan utanıyorum. Beni ve diğer hocalarını affedin, belli ki ona tıp etiği öğretememişiz.”