Kızılay Başkanı, Ahbap'a çadır satışının sorumluluğunu bu kez çalışanların üzerine attı

Kızılay'ın AHBAP'a çadır satışını "Yasal, ahlaki, akılcı", "Büyütülecek bir hadise değil" diye savunan Kızılay Başkanı Kerem Kınık, bu kez sorumluluğu çalışanlara attı. Kınık, CNN Türk'te katıldığı yayında "Ahbap'a çadır satışını bize sormadan yapmışlar" dedi.

Kınık, CNN Türk'te Ahmet Hakan'ın sunduğu programda AHBAP'a 46 milyon TL'ye satılan 2050 çadır hakkında açıklamada bulundu.

Evrensel'in aktardığına göre Kınık çadır satışından haberi olmadığını savundu, sorumluluğu satış departmanına yükledi:

"Ahbap, AFAD satış ekibine ulaşmış ve bizim ekibimizin yurtdışına ihraç için tuttuğu üstünde logo olmayan o uluslararası BM kuruluşu için üretmiş olduğu çadırlar, arkadaşlar demişler ki biz bunu izah ederiz bunu müşteriye. Bunu içeriye biz sevk edelim. Ahbap da bunu almak istiyor, bir barınma ihtiyacı varmış, bunu biz maliyetine 19 bin lira küsür artı nakliye gibi maliyete Ahbap'a verelim bu parayla da hemen kendimiz hammadde alıp üretime geçelim diye bir inisiyatifte bulunmuşlar bize sormadan. Bana sorsalar da CEO'larına sorsalardı bunu bizim kurumsal olarak vereceğimiz cevap şu olurdu muhtemelen 'Arkadaşlar bakın Ahbap böyle bir yardımda bulunmak istiyor tamam güzel, bağış almış çok güzel, yani mesela bizim bunun nakliyesine destek versin, yükleyin çadırları, AFAD'ın göstermiş olduğu lokasyona sevketsinler, kurulumlarına da destek olsunlar sonra bakarız' derdim ben."

Kınık ilerleyen dakikalarda Ahmet Hakan'ın "O zaman Ahbap'ın parasını iade edin" sözlerine "Bakarız ona da bakarız" diye cevap verdi.

Kerem Kınık, Kızılay'ın AHBAP'a çadır satışını "Yasal, ahlaki, akılcı", "Büyütülecek bir hadise değil" sözleriyle savunmuştu. Kızılay’dan çadır alımını anlatan Ahbap Derneği'nin kurucusu Haluk Levent, kurumdan konserve gıda da aldıklarını açıklamıştı.