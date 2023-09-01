Kızılay AVM iflas etti, Türk Kızılayı kiracı esnafa ihtar gönderdi

Başkent Ankara’nın göbeğinde yer alan Kızılay AVM iflas etti. Alışveriş merkezinin yönetimini devralan mülk sahibi Türk Kızılayı ise AVM esnafından fahiş kira artışı istedi. Yüksek kira artışı karşısında bazı esnaflar dükkân kapatmaya gidiyor.

Elips Haber’den Kadir Gürhan’ın haberine göre Türk Kızılay’ının mülk sahibi olduğu Kızılay AVM’nin işletmesini yürüten Karsaklar Gayrimenkul Yatırım İşletme A.Ş, 2018 yılından sonra kira ödemesi yapmadı. Kirasını tahsil etmek isteyen mülk sahibi Türk Kızılayı ise alt kiracı olan esnafa ihtar çekerek kirasını tahsil etmek istedi.

Türk Kızılayı ayrıca 100-120 civarında dükkânın yer aldığı Kızılay AVM’deki 40’a yakın işyerinin tahliyesini talep etti. Ancak mahkeme, Yap-İşlet-Devret ile Kızılay AVM’yi işleten Karsaklar Gayrimenkul iflas etmediği için mülk sahibi Kızılay’ın kirasını bu şirketten almasını gerektiğine hükmetti.

Karsaklar Gayrimenkul’ün 3 Ağustos’ta iflasını bildirmesi üzerine ise, mülk sahibi olan Türk Kızılayı, süresiz kira sözleşmesi bulunan esnaflara ihtarname çekerek dükkânların en geç 2 Eylül Cumartesi gününe kadar boşaltılmasını istedi.