Kızılay 'akılcı' satışlarına devam etmiş: Deprem bölgesinde eczacılara fahiş fiyatla çadır satılmış

Kahramanmaraş merkezli depremler 11 ilde büyük yıkıma neden olurken, depremzedelere destekte yetersiz kalan Kızılay’ın deprem sonrasında parayla çadır sattığı ortaya çıktı.

6 Şubat’taki depremin hemen ardından bölgede mobil eczaneler kurmak için harekete geçen ancak büyük çadır bulmakta zorlanan Türk Eczacılar Birliği (TEB) de Kızılay’dan parayla çadır almak zorunda kaldı.

Sözcü'ye konuşan TEB Başkanı Arman Üney, tanesi yaklaşık 140 bin lira fiyatla 76 metrekare büyüklüğünde 5 adet çadırı Kızılay’dan satın aldıklarını söyledi. Üney, bu alım için ödemeyi Kızılay’ın bir iştiraki olan Kızılay Çadır ve Tekstil A.Ş.’ye yaptıklarını belirtti.

Depremin ilk günü, TEB’e ait bir tır eczaneyi Kahramanmaraş’a gönderdiklerini ancak yıkımın büyüklüğü nedeniyle hemen çadır ve konteyner arayışına girdiklerini belirten Üney, yeterli konteyner ve çadır bulmakta zorlandıklarını, bunun üzerine Kızılay ile temas kurduklarını belirtti.

Deprem bölgesinde 28 konteyner ve çadırla gönüllü olarak eczane hizmeti verdiklerini belirten Üney, bunların bir kısmını bağışlarla bir kısmını da satın alarak temin ettiklerini dile getirdi.

Depremzedelere göndermek yerine Ahbap'a çadır sattılar

Gazeteci Murat Ağırel, Kızılay’ın depremin üçüncü gününde Ahbap'a 46 milyon liralık çadır satışı yaptığını duyurmuştu.

Ahbap Derneği ve derneğin başkanı Haluk Levent de deprem sonrası Kızılay’dan çadır satın aldıklarını teyit etmişti.

Kızılay Başkanı'na göre 'ahlaki ve akılcı'ymış

Kızılay'ın depremin üçüncü günü Ahbap'a çadır sattığının ortaya çıkmasının ardından Kızılay Başkanı Kerem Kınık sosyal medya hesabı üzerinden satışı doğrularken, işlemin "ahlaki ve akılcı" olduğunu ileri sürdü.

Kızılay'ın depremlerin ardından depremzede yurttaşlara çadır götürmek yerine, çadırlarını sattığı ortaya çıkmıştı. Ahbap'a 46 milyon liraya 2 bin 50 adet çadır sattığı ortaya çıkan Kızılay'ın başkanı olan isim Kerem Kınık, deprem üzerinden para kazanmanın "akılcı" olduğunu savundu.

Kınık, "İşbirliği ahlakidir, akılcıdır, yasaldır. Aksini iddia eden ise ya meseleyi anlamamış ya da kötü niyetlidir" iddiasında bulundu.