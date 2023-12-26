Kızıl Goncalar'ın çekim izinleri iptal edilmişti: 'Darülaceze'nin varoluş felsefesine aykırı'

"Faniler" isimli bir tarikatın içinde ve çevresinde yaşananların anlatıldığı FOX TV'nin yeni dizisi Kızıl Goncalar'ın, Okmeydanı Darülaceze’deki çekim izinlerinin iptal edilmesine ilişkin karar ortaya çıktı.

Darülaceze Başkanlığı, dizisinin çekim izinlerini iptal etme gerekçesi olarak "manevi değerleri aşağılayan ve toplumsal huzura muhalefet içeren sahneleri" gösterdi.

Darülaceze Başkanlığı tarafından yapılan açıklamada; dizinin, "kurumun varoluş felsefesine aykırı tutum" sergilediği belirtildi.

Yapımcı Faruk Turgut tarafından paylaşılan kararda, "Kızıl Goncalar’ın bazı sahnelerinin kurumumuzda çekilmesine izin verilmiş, gelinen noktada dizinin halkı kutuplaştıran ve manevi değerleri aşağılayan ve toplumsal huzura muhalefet içeren sahnelerden oluşmasından; 128 senedir dil, din, ırk, cinsiyet ve mezhep ayrımı yapmayan kurumumuzun varoluş felsefesine aykırı tutumundan dolayı Kızıl Goncalar dizi çekimi daimi heyetin oy birliği kararıyla iptal edilmiştir" ifadelerine yer verildi.

Ne olmuştu?

Dizi, geçen hafta yayınlanan ilk bölümünden sonra İsmailağa Cemaati tarafından hedef gösterilmişti.

RTÜK dizi hakkında inceleme başlatırken, dizinin tanıtım afişlerine de boyalı saldırı düzenlenmişti.

İstanbul Vakıflar 1. Bölge Müdürlüğü ve Darülaceze Başkanlığı dizinin çekimleri için verilen mekan izinlerini iptal etmişti.