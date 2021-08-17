Kızı kaçırılan annenin şikayeti 'bayram tatili' denilerek 6 gün sonra alındı

Diyarbakır’da yaşayan 17 yaşındaki kızı sokak ortasından kaçırılan Şakire K.'nin gittiği karakolda şikayet başvurusu "bayram tatili" denilerek 6 gün sonra alındı. Şakire K., 26 gündür kızının bulunmasını bekliyor.



Diyarbakır'da ailesi ile birlikte yaşayan lise öğrencisi Aysel K. (17), 20 Temmuz günü bindiği taksinin önünü kesen kişilerce araçtan indirilerek kaçırıldı. Ailesi ve tanıkların anlatımlarına göre, Ömer Kılıç ve babası Mahmut Kılıç tarafından kaçırıldığı öne sürülen genç kız, o tarihten bu yana alıkonuluyor.

Mezopotamya Ajansı'nın haberine göre, kızının kaçırılması üzerine şikayet için Şehitlik Polis Merkezi Amirliği’ne giden annesi Şakire K.’nin başvurusu ise, "bayram tatili" denilerek 6 gün sonra alındı.

Yaşananları anlatan Anne Şakire K., 20 Temmuz günü kızının arkadaşlarıyla gittiği Koşuyolu Parkı'nda birileri tarafından rahatsız edildiğini, parkta bulunan ağabeyinin durumu fark etmesi üzerine kardeşini bir ticari taksiye bindirip, eve gönderdiğini söyledi. Fakat taksicinin kızının evlerinin bulunduğu Kuşak Mahallesi yerine Forum Alışveriş Merkezi (AVM) tarafına götürdüğünü belirten anne, burada taksinin önünü kesen Ömer Kılıç ve babası Mahmut Kılıç’ın kızını zorla kaçırdıklarını ifade etti.

Şikayet 6 gün sonra alındı

Olaya tanıklık edenlerin olduğunu belirten anne, taksinin şoförünün de kızını kaçıranlarla işbirliği içerisinde olduğunu düşüncesinde.

Kızı kaçırıldıktan bir gün sonra şikayet için gittiği Şehitlik Polis Merkezi Amirliği’nde “bayram tatili” denilerek şikayetinin alınmadığını ifade eden anne şunları söyledi:

"Kızımın kaçırıldığı 20 Temmuz gününden bir gün sonra Forum AVM'deki kamera kayıtlarına bakılması için karakola gittik. Bizi 'bayram tatilidir' diyerek gönderdiler ve pazartesi gelin dediler. 21 Temmuz'dan 26 Temmuz'a kadar bekledik, ancak o zaman şikayetimizi aldılar. O süre zarfında karakola gidip geldik. Şikayete gittiğimizde kaçıranların ismini, soy ismini, telefon numaralarını verdik. Karakoldaki memur Mahmut Kılıç’ı arayarak, 'Mahmut dayı senin oğlun yanında mı? Senin oğlun hakkında ihbar var' dedi. Mahmut Kılıç da oğlunun evlendiğini ve burada olmadığını söyledi. Sonraki aramalarda ise oğlunun kayıp olduğunu söyledi."

'Telefonda konuştuk'

Kızının kaçırılmasından birkaç gün sonra özel bir numaradan aynı gün iki kez arandığını belirten Korkar, "İlk arama öğleden önce geldi. Kızıma 'Aysel neredesin? Yerini söyle, nerede olduğunu bilmiyor musun?' dedim. Kızım bana, 'Anne, nerede olduğumu bilmiyorum' dedi. Yanında bir erkek ona komut veriyordu. Arkadan bir ses, 'Aysel artık bizim yanımızda, o artık bizim. Aysel artık gelmeyecek' dedi. Sonra da telefonu kapattılar. Bu üç kelimeden başka bir şey duyamadım kızımdan” diye belirtti.

Aynı gün öğleden sonra tekrar gizli numaradan arandığını dile getiren anne, bu kez iki kadının kendisiyle konuştuğunu kaydetti. Bu kişilerin Aysel’in yanlarında iyi durumda olduğunu, kendisine bir şey yapmadıklarını ve isterse onunla konuşabileceğini söylediklerini aktaran anne, “Ben de kızımla konuşmak istediğimi söyleyerek onlara kızdım. Kızıma yine nerede, nasıl olduğunu sordum? Yine kızım nerede olduğunu söylemeden kapattılar" dedi.

Anne, kızını kaçıranların kendilerine 25 bin TL para teklif ettiklerini de paylaştı. Bu teklifi reddedip, kızını geri isteyen anne, günlerdir alıkonulan kızına yeniden kavuşmayı bekliyor. Anne "Kızımın kaçırıldığı günden beri uyku uyuyamıyorum. Bu onların yanına kar kalmamalı. Kızımın bulunmasına yardımcı olun" diyerek, kızının o insanların elinden kurtulması için yetkililere seslendi.