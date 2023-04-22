Kızı darbedilen Defne Samyeli'den açıklama

Oyuncu Defne Samyeli'nin 19 yaşındaki kızı Derin Talu'nun Emircan Şahin tarafından şiddete maruz kaldığı iddiası gündeme gelmişti.

Samyeli olaya ilişkin yaptığı açıklamada, "Kızım Derin Talu'nun, Emircan Şahin tarafından darp edildiğine dair haber doğrudur. Ailemizi çok derinden sarsan bu olay sonrası bir anne olarak benim için en önemlisi çocuğumun psikolojik ve fiziksel sağlığı. Süreci bu hassasiyetle geçirmeye gayret ediyoruz" derken, "Şiddetin hiçbir türlüsü tolere edilemez. Şiddeti yok sayıp, tolere edip, halı altına süpürdükçe bir sonraki çocuğumuzun, kardeşimizin hayatını tehlikeye atıyoruz" ifadesini kullandı.

Samyeli, "Emircan Şahin hakkındaki yasal sürecin başlatılması kızım Derin Talu'nun rızasına bağlı bir konu. Ben onun iradesine paralel olarak bunun bizzat takipçisi olacağım" dedi.