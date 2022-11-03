Kız öğrenci yurduna giren saldırgan öğrencileri satırla kovaladı

Isparta Bediüzzaman Said Nursi Kız Öğrenci Yurdu’na giren bir saldırgan öğrencileri satırla kovaladı. Çıkan arbedede iki kişi yaralandı.

Sözcü'den İsmail Akın'ın haberine göre, yurtta yaşayan öğrenciler "Kapılar bloklar her yer güvenlik ile dolu ancak adamın biri elinde satırla yemekhanemize kadar girip bahçemizde tehditler savurabiliyor. Isparta Bediüzzaman Said Nursi kız yurdunu eli satırlı bir adam bastı ve tehditler savurdu. Güvenliğin hat safhada olduğu bir yurtta kalıyoruz" ifadeleriyle yaşadıklarını anlattı.