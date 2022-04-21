Kız arkadaşını darp eden saldırgana 22,5 yıl hapis istemi

Ankara'da yaşayan Ecem Ö., hasta olduğu için midesinin ağrıdığını söyleyen ve kendisini çağıran erkek arkadaşı Ceyhun A.'ya çorba yapmak için evine gitti. Ceyhun A.’nın Keçiören’deki evine giden Ecem Ö. sevgilisinden önce fiziksel şiddet gördü, ardından da cinsel saldırıya uğradı.

Durumu arkadaşına haber veren Ecem Ö. ardından Ceyhun A.'dan şikayetçi oldu. Gözaltına alınan saldırgan tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.

Bugün Ankara 16. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmaya sanık Ceyhun A. katılmazken, Ecem Ö. ve taraf avukatları salonda hazır bulundu. Duruşmada hakkında "nitelikli cinsel saldırı", "hakaret", "basit yaralama", "kişiyi hürriyetinden yoksun kılma" suçlarından 22,5 yıla kadar hapis cezası talep edilen tutuksuz sanık hakkında tutuklama kararı verilerek duruşma ertelendi. (İHA)