Esra Erol'un programında skandal: Canlı yayında kadına saldırı oldu, yayın kaldığı yerden devam etti

ATV ekranlarında yayınlanan Esra Erol'un gündüz kuşağı programında kadına şiddet olayı yaşandı, saldırganla saldırıya uğrayan kadın olayın üzerinden kısa bir süre geçtikten sonra yeniden canlı yayında yer aldı.

Kısa süre önce boşandıkları belirtilen Nurgül ile Adil'in yaşadıklarının ortaya döküldüğü programda Adil adlı kişi eski eşi Nurgül'ün boğazına yapışarak yere düşürdü, set ekibi saldırıyı güçlükle durdurdu.

Saldırı noktasına kadar programı sürdüren Esra Erol, yaşanan şiddet olayına rağmen başka bir odaya aldığı Adil'i yayında tutmaya devam etti.