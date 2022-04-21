Kılıçdaroğlu'nun elektriği kesildi

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, evinin elektriğinin kesildiğini söyledi.

Kılıçdaroğlu "Eşimden az önce haber geldi, bugün elektriğimizi kesmişler. Buna maruz kalan milyonlar için çıktım bu yola. Bu eylemim bir sivil itaatsizlik çağrısı değildir. Bir direniştir. Eylemim ülkenin karanlıkta kalan ailelerine, çocuklarına ses olmak içindir." açıklamasında bulundu.

Gazeteci İsmail Saymaz "CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu’nun üç aylık birikmiş elektrik borcu 1030 TL’ymiş" bilgisini paylaştı.