Kıyafeti nedeniyle hedef alınan Gülşen'den 'şarkılı' yanıt

Şarkıcı Gülşen, kıyafet nedeniyle hedef alınmasının ardından bu sefer şarkılı yanıt verdi. Sahnede Sezen Aksu'nun Namus şarkısını okuyan Gülşen, şarkı bitiminde şunları söyledi:

"Arkadaşlar, ülkemizin şarkısı olabilir bu şarkı. Gerçekten bu şarkıyı ülkemizin şarkısı ilan ediyorum. Namuslu görünmek kimlere kalmış diyerek buraya nokta koymak istiyorum."

Gülşen'i sahne kostümleri nedeniyle son olarak Orhan Gencebay hedef aldı. Daha önce de gerici basın, Türkücü İzzet Yıldızhan ve şarkıcı Işın Karaca hedef almıştı.