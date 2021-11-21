Kitap | Neden?

Gözlerimizi dünyaya açtığımız andan itibaren merak ederiz ve bazı sorular sorarız. Merakımız arttıkça sorularımız da çeşitlenir. Ne, neden, nasıl, ne zaman, nerede ve daha bir sürü soru zihnimizin derinlerinde dolaşır. Bu sorulardan “Neden?” ve “Nasıl?” olanları farklı anlamlar içerir, sınırsız cevaplara ve yeni sorulara gebedirler. Felsefenin ve bilimin temel sorularıdır bunlar.

Tarih öncesinden bugüne, çocukken de büyüdüğünde de “Neden?” diye soran insanlığın cevapları hep farklı oldu. Bilimde, sanatta, sporda… Yani hayatımızı anlamlandırdığımız her alanda bu soruyu sorduk ve cevaplar ürettik.

Bugün, “Neden?” sorusunun peşine “masal, bilim ve oyun yolculuğu” ile düşüp dünyayı dolaşan bir kitap var karşınızda.

Tüm dünyada evrensel olan 3 olgu ve 1 soru etrafında Mezopotamya’dan Nijerya’ya, Solomon Adaları’ndan Avusturya’ya seyahat edip 8 farklı “neden” sorusunu ele alıyor bu kitap. Bir yanda binlerce yıllık anlatı geçmişiyle masallar, diğer yanda bilim, aynı soruya odaklanıyor ve çocukların dili “oyun” devreye giriyor.

Kitabın farklı kurgusu hayalperestler ile bilim insanlarını ve çocukları birbirinden ayırmak yerine aynı safta buluşturuyor. Bir bilim insanı titizliğiyle yaklaşılan sorulara dünyanın dört bir tarafından derlenen masallar öncülük ediyor. “Hayalperestler olmasa bilim olmazdı” dercesine. Zaten teleskopun başında yıldızları takip eden bir gökbilimci, oradaki şiirselliği görmeden ne kadar sürdürebilir ki gözlemini?

Bu kitap, ayın ışığını örebilenler, güneşin ışığını şişelere dolduranlar, gökkuşağını yanında taşıyanlar tarafından denizin üzerinde yürüyenler, pofuduk bulutlarla uçanlar için hazırlanmış. Dünyanın neresinde olursanız olun masallar, bilim, oyun ve sorularınız hep yanınızda olsun diye…

Künye: Neden? Senem Donatan Mohan, Resimleyen: İpek Kay, Paraşüt Kitap, 2020, 61 sayfa.