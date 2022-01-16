Kitap | Kar Kurdu ve Canavar

Birine “sevmeyi” öğretebilir misiniz? Hele de bir canavara ya da kurda?

Anadolu hikâyelerinde kurt ve canavar çoğu kez iç içe geçmiştir. Canavar dediğimiz belirsiz yaratığı hayal ettiğimizde de kurda benzeyen bir hayvan canlanır gözümüzde. Neden canavar olduğu ya da canavarın ne demek olduğunu da sorgulamamışızdır doğrusu. Yalnızca sevgiden ve merhametten yoksunluğunu biliriz, o kadar.

Güzin Öztürk, 2018 Tudem Edebiyat İkincilik Ödülü’ne sahip “Kar Kurdu ve Canavar” adlı romanında kendi ürettiğimiz canavarlar ile gerçek kurtlar arasında “sevgiyi” arayan bir hikâye yaratıyor. Çocuk dünyasında anlaşılması zor olan aile içi şiddet, alkol bağımlılığı gibi konulara girmesine rağmen, umudunu yitirmeden, sevgiyi arayan bir hikâye...

Kahramanımız Mizgin’in sesiyle özel bir iddia ile yola çıkıyor kitap: “Sana sevmeyi öğretebilirim canavar.”

Kars’ın dondurucu soğuklarının hâkim olduğu Ocaklı köyünde açlıktan kümeslerine dadanan bir kurdun peşine düşen insanların arasında canavarların da olduğunu fısıldıyor kulağımıza. Ancak önemli bir fark ortaya koyuyor: Mizgin, evlerini geceleri ziyaret eden bu canavarı horultularından ve annesinin kollarında, yüzünde bıraktığı mor izlerden tanıyıp korksa da canavarın değişebileceğini düşünmektedir. Çünkü canavar yalnızca sevmeyi bilmemektedir. Konuşmayı beceremez ve içtiği canavar suyu onun istemediği şeyler yapmasına sebep olur. Canavarın ihtiyacı olan şey sadece sevebilmektir… Hele bir cesaretini toplasın, karşısına çıkacaktır canavarın.

Bütün köylülerin avlamak için aradıkları Kar Kurdu ile Mizgin arasında Ani Harabelerinin ortasında oluşan dostluk bağı her türden tipiyi göğüsleyebilecek güçtedir. Önyargıları yıkıp atan bu dostluk yeniden insan olabilmeyi hatırlatır “av ile avcının” yer değiştirdiği hikâyede.

Sevmeyi öğretmek, sevmeyi göstermekle mümkündür. Hikâye boyunca sevmenin bütün inceliklerini Mizgin ile annesi arasındaki naif bağda izleriz. Canavarın gerçekte kim olduğunu hepimiz biliriz. Ancak canavara sevmeyi öğretmek, yeniden insan olmasını sağlamak… İşte bu, Mizgin’in asla dinmeyen hayal gücü, umudu ve kalbinde uçuşan kuşlarla ilgilidir.

Künye: Kar Kurdu ve Canavar, Güzin Öztürk, Tudem, 2020, 109 sayfa.