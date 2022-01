Kitap | Fil'in Sorusu

Kafanızı karıştıran sorular takılır bazen aklınıza. Yer yer bitirir aklınızı da bir türlü çıkamazsınız işin içinden. Büyük sorulardır bunlar, zor sorulardır. Kötü bir durum değildir aslına bakarsanız bu. Çocuklarla felsefe atölyeleri yaparken büyük soruların çocukların zihnini meşgul etmesini isteriz.

“Fil’in Sorusu” tıpkı “çocuklarla felsefe” atölyelerinde olduğu gibi, önemli bir soruyu tartışmak için bir araya gelen bir topluluğun hikâyesini anlatıyor. Toplandıkları tepecik, Fil’in kafasının üzeri. Çünkü soru Fil’in kafasında beliriyor. Fil zorlanarak da olsa döküyor aklındaki soruyu:

“Birini sevdiğinizi nasıl anlıyorsunuz?”

Herkesin ve her şeyin toplandığı bu mekânda bu zor soruya cevap arayışının özel bir anlamı var. Karıncadan rakuna, flamingodan çocuğa, büyükanneden kutup ayısına ve “Sevdiğim yanımda yatınca, sıcacık olurum” diyen taşa kadar toplantıya katılan herkes ve her şey eşittir, birbirlerine karşı herhangi bir üstünlükleri yoktur. “Sevgiyi” sorguladıkları bu toplantı yalnızca sevgiye değil, varlığın bizzat kendisine ilişkin de bir sorgulamayı içerir. Fil’in kafasının üzerindeki tepecikte gerçekleşen bu toplantı aslında Fil’in karşılaştığı her şeyle ilgilidir. İster taş olun ister zürafa, ister gökte parlayan yıldız olun ister nehir, ister bir kutup ayısı ister her işi başarıya ulaştıran bir karınca, ister bir elma ağacı ister bir çocuk, hiçbiri istisna değildir. Bizim bir arada oluşumuz hayatın ta kendisidir aslında.

Yaşamın, varlığın kıyısında ölüm de vardır ve sevginin bağı ölümle kopmuş olmaz. Çocuklarla sevgi üzerine tartışırken illaki ölümün de kaybedilenin de tartışılması bundandır.

“Hâlâ her gün onu düşünüyorum, uzun zaman önce buradan göçüp gitmesine rağmen, her hafta güzel bir şiir seçiyorum ve onu en sevdiğimiz yerde okuyorum” diyen büyükanne sevginin ölmezliğini, kaybedilemeyeceğini anlatır.

Fil, aklındaki soru berraklaştığında ya da kafası daha da karıştığında yol alması gerektiğini bilir. Sorular, birlikte geçilen yollarda cevaplarını bulur.

Kitap, sorduğu sorunun cevabını aramaktan ötesini yapar. Sevginin görünen kısmının ötesini görmenin, derine inmenin yollarını açar. Her zaman akılla da olmaz bu işler. Hakkında konuştuğumuz şey sevgiyse aklınız ne derse desin yüreğiniz başka dünyalarda gezer. Bir taşı sıcak kılan, elmayı kızartan, yıldızları yüzyıllarca sessiz tutabilen şeydir konuştuğumuz.

“Fil’in Sorusu” aklınıza takılan her soruyu hayatınızdaki herkes ve her şeye açmanın, sorgulamanın ve tartışmanın inceliklerine dair bir yol haritası sunuyor. Bunu taşı bile ısıtan, dünyayı yerinden oynatabilecek bir duyguya dair tartışmayla başarıyor.

Künye: Fil’in Sorusu, Leen Van Den Berg, Resimleyen: Kaatje Vermeire, Türkçesi: Nurşen Kaya, Final Kültür Sanat Yayınları, 2018