Kitap | İnsanlar Hakkında Bildiğim Her Şey

Dünyanın dört bir tarafında birbirinden oldukça farklı insanların yaşıyor olması biraz tuhaf değil mi? Hatta bırakalım dünyayı, ülkelerde, şehirlerde hatta ve hatta ailelerde bile kimsenin birbirine benzemiyor oluşu ilginç değil mi?

Bu farklılığa bir de çocuk gözüyle baktığınızda karşınıza garip bir mucize çıkıyor. Bir çocuğun bunca farklılığa özel büyüteciyle eğildiği, anlamaya çalıştığı bir kitapla birlikteyiz.

Farklılıklarımızın keşfedilmesiyle başlayan kitap, esas sorusunu sona saklıyor.

Ama önce keşfedilen farklılıklara bakmakta yarar var: Sarışın, esmer, sakallı, kel, huysuz, çekingen, geçimsiz, nazik, korkak, cesur, uzun, kısa, bebek, çocuk, genç, yetişkin, yaşlı...

Üzerine ne kadar çok düşünürseniz o kadar çok farklılık bulabilirsiniz.

“Sürekli başka başka insanlarla bir araya gelen, daha da başka insanlar var. Ve hepsi de birbirinden farklılar.

Dünyanın bütün ülkelerinde, dünyanın bütün ülkelerinden insanlar var.”

Peki, bunca farklılığa rağmen neden insan insana benzer diyorlar?

Yani bir bakıma “aynı mıyız, yoksa farklı mı?” diye soruyor kitap.

Bu özel soru sayesinde herkesin biricik olduğunu vurgularken, aynı zamanda bütün insanları ortaklaştıran özel bir formun altını çiziyor: İnsan olmak!

Dünyadaki farklılıkları anlamaya çalışan çocuklar için hoşgörüyü ve sevgiyi hatırlatıyor.

İnsan olduğumuz için acı çekiyor, üzülüyoruz, ağlıyoruz, seviyoruz ve sevilmek istiyoruz.

Künye: İnsanlar Hakkında Bildiğim Her Şey, Jaume Copons, Türkçesi: Mehmet Çilingir, Tekir Kitap, 2018