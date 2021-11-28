Kitap | Hike - Babamla Yürüyüş

Sessiz kitaplar içlerinde farklı pek çok sesi barındırma olanağı sunar. Her okur için farklı anlamlar ve farklı bir macera ortaya çıkar. Hatta aynı okur her okuyuşunda farklı rotalar izleyebilir sessiz kitapların dünyasında.

Hike, Babamla Yürüyüş, bir baba ve çocuğunun sabahın ilk ışıklarıyla uyanıp doğada çıktıkları macera dolu bir günün hikâyesini sessiz ama etkili biçimde anlatıyor.

Kitap, daha ilk sayfasında resimleri tek tek okumanın kıymetini hissettiriyor. Çocuğun odasını görüyoruz. Duvarlarda “keşfet, macera” gibi terimlerle dolu posterler, “Ağaç Nasıl Dikilir, Tırmanış, Böcek” adlı kimi kitaplar, başlayan günün hayalini yansıtan çizimler, kürek ve bir fidan karşımıza çıkıyor. Babayla çıkılacak bu doğa yürüyüşünün çocuk için anlamının doğayı keşfetmenin çok daha ötesinde olduğunu anlatıyor her şey.

Bütün hazırlıkların ve yolculuğun ardından nihayet ormanın damarlarında bir rota. Keşfedilen ayak izleri, hayretle izlenen farklı hayvanlar, eşsiz renkler ve olağanüstü manzaralar rotalarında karşılarına çıkanlar.

Merak, keşif, heyecan, eğlence, korku, cesaret, güven, yalnızlık ve sıkı sıkı tutulan koca bir el. Bütün bunlar babayla çıkılan herhangi bir yolculukta duyacağınız hisler bütünü.

Babalar, cüsseleri ne olursa olsun, çocuklar için her zaman dev gibidirler. Pete Oswald’ın harika çizimleri sıska bir babanın çocuğunun gözündeki büyüklüğünü gözler önüne seriyor.

Babanız yanınızdaysa birlikte dağları aşabilir, ayı izlerinden korkmadan yol alabilir, en zor geçitlerden geçebilir, en yüksek kayalara tırmanabilir, kartallar kadar yükseklerde bulabilirsiniz kendinizi. Koca ellerinin arasında kaybolan minik parmaklarınız çaresizliği değil, çok büyük işler yapabileceğinizi hissettirir.

Künye: Hike, Babamla Yürüyüş, Pete Oswald, Küçük Bir Yayınevi, 2021