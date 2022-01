Kitap | Harold ve Mor Tebeşir

Kendi ellerinizle yarattığınız bir dünyada yaşamak nasıl olurdu?

Elinize tebeşiri alıp karanlığın içinde kendi dünyanızı karaladığınızı, çizdiğiniz her şeyin hayat bulduğunu ve her şeyin tebeşirle ne çizeceğinize bağlı olduğunu hayal edin. Eğer edemiyorsanız çoktan yetişkinlik koltuğuna kurulmuşsunuz demektir. Sizin için üzgünüm ama neyse ki çocuklar her an tebeşire bile ihtiyaç duymadan çiziyorlar yolculuklarını, kendi elleriyle.

Crockett Johnson tarafından ilk olarak 1955 yılında yazılıp resimlenen Harold kitapları çocukların yaratım gücüne odaklanıyor. Serinin ilk kitabı Harold ve Mor Tebeşir gelişigüzel karalamalar yapan Harold’ın ay ışığında yürüyüş yapmaya karar vermesiyle başlıyor. Bunun için mor tebeşiri ile bir yol ve tabii ki ay çizmesi gerekiyor. Yolculuk uzadıkça yeni yollar açıyor kendisine Harold.

Gerçek hayatta yanlışlarımızı silemememiz gibi Harold da silgi kullanmıyor. Yanlış bir çizgi çizdiğinde yaratıcı çözümler düşünüyor ve çizmeye / yaşamaya devam ediyor; hatalarını kabul ederek, üstesinden gelerek.

Hayal gücü ve yaratıcılığın etkisi, altı kitaplık bu serinin her sayfasında hissediliyor. Harold mor tebeşiri eline aldığında bir sonraki adımını tahmin etmek asla mümkün değil. Az önce okyanusta boğulurken bir anda piknik sofrasında olabilir ve asla yadırgamazsınız. Crockett Johnson, okurun aradaki kısa zamana değil, uçsuz bucaksız hayal gücüne odaklanmasını sağlar. Hayal gücünüzü serbest bırakmak ve Harold ile birlikte onun dünyasında kaybolmak zorunda kalırsınız.

Kendi yarattığı dünyada kendi ayakları üzerinde durmasının verdiği güvenle birkaç basamak boyundaki bir çocuğun peşine takılırsınız.

Harold, tek ağaçlı ormanlardan peri masallarına, uzay yolculuklarından okyanuslara açılan maceralarıyla hayal gücünüzü serbest bırakıp tebeşirleri ellerinize almanızı salık veriyor.

Künye: Harold ve Mor Tebeşir, Crockett Johnson, Türkçesi: Mahir Ünsal Eriş, Can Çocuk Yayınları, 2021