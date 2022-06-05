Kitap | Bozuk Pusula

Yolculuk hikâyeleri insanı bir anda sarıp sarmalar, alır içine. Hele bir de karavan yolculuğuysa söz konusu olan, hani hayalini kurup bir türlü yapamadığınız türden, hikâyenin her anı gözünüzün önünde canlanıverir.

Buraya kadar yazılanlar, iyi bir edebi dil tutturmuş her yolculuk hikâyesinde geçerli olabilecek şeyler. İsmet Bertan’ın son romanı Bozuk Pusula, bundan daha fazlasını vadediyor. Yalın, akıcı ve kendine has esprili diliyle binlerce yıllık gizemlerden yöresel tatlara, Âşık Veysel’den Flamenko dansına uzanan geniş bir yelpazede özel bir macera sunuyor. Kahramanlarımız dede torun ikilisini de maceraya sürükleyen, inanmak isteyeceğiniz gerçeküstü öğeler de eklenince tadına doyulmaz bir akıcılık ortaya koyulmuş.

Onlarca yıllık mesleğinden aldığı namıyla Kâtip Dede, hayatın gerçek keyfini çıkarma zamanının çoktan geldiğini fark etmiştir. Artık ne planlamaların ne de kaygıların kendini yönetmesine tahammülü yoktur.

“… yapışsan kuyruğuna, bilemezsin nerelere götürür kuyrukluyıldız.”

Dedesinin tutunduğu kuyrukluyıldızla bilinmezliğe giderken torunu Tunç’a yaşamın tadını çıkarmanın yollarını keşfetmek düşer. Karavanla bir deniz turu beklerken bozuk bir pusulanın sözü dinlenir ve gizem dolu Anadolu yolculuğu başlar.

“… emeklilik hayalime de mesai yaptırıp, pimpirikli planlarla günlerimizi karartmak niyetinde değilim, Yavru. Yola çıkacağız ve pusulamızın Prens Valettası gibi ne yaşamamız gerekirse onu yaşayacağız.”

Bozuk pusulanın biblosu Prens Valetta’nın yön göstericiliğinde pusulanın diğer parçasının, Prenses Nora’nın peşinde bulurlar kendilerini. Valetta ve Nora’nın, kavuşamayan iki âşığın hikâyesini Ankara’dan yola çıkan ve nereye gideceğini bilmeyen bir karavanın içinden dinleriz roman boyunca. Hattuşa’dan Nemrut’a, Divriği’den Göbeklitepe’ye, Anavarza’dan Kanytellis’e aşkın sınır ve zaman tanımazlığını hatırlatır.

Unutulmuş hisleri uyandıran bir yolculuktur bu. İnsan kalabilmenin, çıkarsız yaşamanın, Anadolu’nun her karışında edinilebilecek dostlukların izini sürer. Bozuk birer pusula biblosu olan Prens Valetta ve Prenses Nora’nın birbirlerini aradığına inandırır okurunu hikâye.

Bilinmezliğin, maceranın tadını çıkarırken Anadolu’nun binlerce yıllık tarihine de ışık tutar. Ama öyle görülecek yerler listesine eklensin diye değil. Bozuk bir pusulaya güvenip “hiçbir yerin ve her yerin yolcusu” olmaya çağırır.