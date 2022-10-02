Kitap | Arkadaşım olmak ister misin?

Arkadaş nedir ve kime arkadaş denir?

Her birimizin kriterleri bambaşkadır bu konuda. Bazılarına göre “uğruna çiğ tavuk yenen” kişidir arkadaş ya da bütün dertlerini anlatabildiğin kişidir. Arkadaşlığa dair fikrimiz, biz farkına varmadan yaşamın içinde kendiliğinden gelişir ve zihnimize yerleşir. Arkadaş kelimesini tanımlamak gerçekten zordur ama arkadaşsızlık pekâlâ tanımlanabilir:

“… göz alabildiğine kumlarla dolu bir çölde veya dev dalgalarla çevrilmiş olarak denizde ya da şimdi olduğu yerde; tarlanın kenarındaki dört duvarın arasında, “Merhaba, nasılsın?” diyecek herhangi birinin yokluğunda.”

Eğer yeni bir yere taşındıysanız ve okulunuz değiştiyse arkadaş edinmek gerçekten kolay olmayabilir.

Susie Morgenstern’in Fom Kitap etiketiyle yayınlanan “Arkadaşım Olmak İster misin?” adlı hikâyesi, taşındığı yeni yerde arkadaş edinmekte zorlanan bir çocuğun yaratıcı çözüm yolları arayışını ve gerçek arkadaşlığa dair fikirlerinin gelişimini ele alıyor.

Kahramanımız Hedwige, yaratıcı bir yol bulur ve buzdolabının motorundan gelen mırıltı eşliğinde bir arkadaşlık anketi hazırlar. Sorular arkadaşlık kavramı üzerine düşündürücüdür. İşte birkaç örnek;

- Ketçap mısın, mayonez mi?

- “Haksızdım” demeyi bilir misin?

- Arkadaşlar neye yarar?

- Kusurların nelerdir?

- Yeteneklerin nelerdir?

- Kendine benzeyen bir arkadaş mı tercih edersin, yoksa senden farklı olan mı?

Fakat işler Hedwige’in beklediği gibi gitmez. Kimse aradığı cevapları vermemiştir. Kalbindeki ağırlıkla yaşamak ona zor gelirken, hatta hayattan istifa etmeyi aklından geçirirken sırasının üzerinde bir mektup bulur. Sınıfta henüz fark etmediği Natalie’den gelen mektup, arkadaşlığın ne olduğu üzerine yeniden düşündürür Hedwige’i. Anketi onun üzerinde de uygulamak ister ama başka bir şeyin farkına varır:

“… arkadaşlığa soru sorulmuyordu, o zaten cevapları veriyordu!”

Susie Morgenstern’in kitabı, arada bir “karnında çekirgelerle, yalnız” hisseden tüm çocuklara iyi gelecek türden.

Künye: Arkadaşım Olmak İster misin? Susie Morgenstern, Türkçesi: Zehra Canfesci, Resimleyen: Claude K. Dubois, Fom Kitap, 2017, 56 sayfa.