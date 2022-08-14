Kissinger: ABD kendi oluşturduğu sorunlardan dolayı Rusya ve Çin ile savaş eşiğinde

Eski Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Danışmanı ve ABD Dışişleri Bakanı Henry Kissinger, “Nasıl biteceği veya nereye varması gerektiği konusunda hiçbir fikre sahip olmadan kısmen kendi ellerimizle oluşturduğumuz sorunlardan dolayı Rusya ve Çin’le savaş eşiğine geldik” ifadelerini kullandı.

Wall Street Journal'a konuşan Kissinger, yapılacak tek şeyin gerilimi daha fazla tırmandırmadan seçenekler yaratmak olduğunu belirterek, bunun için amacın ortaya konulması gerektiğini söyledi.

'Ukrayna NATO üyesi olarak görülmeli'

Eskiden Ukrayna için en iyi durumun, NATO üyesi olmadan "Finlandiya senaryosu" olduğunu savunduğunu hatırlatan Kissinger, mevcut durumda Rusya’nın eylemleri nedeniyle, "resmi olsun olmasın Ukrayna’nın NATO üyesi olarak görülmesi gerektiğini" belirtti.

Kissinger, Ukrayna için çözümün, Kırım’ın ve Donbass’ın bir kısmının Rusya'ya bırakılması olabileceğini dile getirdi.