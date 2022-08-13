WSJ: Ukrayna orduya yapılacak ödemeler için para bulmakta zorlanıyor

Wall Street Journal (WSJ), Ukraynalı yetkililerin askeri harcamalar ile ekonomideki azalan vergi gelirleri arasındaki fark nedeniyle askerlere maaş ödemek için para bulmakta zorlandığını aktardı.

WSJ, Maliye Bakanı Sergey Marçenko’nun "Her gün ve gece sürekli bir baş ağrısı" şeklindeki ifedelerine yer vererek, kaynak eksikliğinin, Ukrayna Merkez Bankası'nı para basmaya zorladığını, bunun da Grivna'nın değer kaybetmesine ve enflasyonun artmasına neden olduğunu kaydetti.

Sputnik'in aktardığı habere göre, vergi gelirlerinin hükümet harcamalarının yalnızca yüzde 40'ını kapatabildiğini belirten gazeteye göre, bütçe harcamalarının yüzde 60'ından fazlası askeri ihtiyaçlara gidiyor ve Kiev kalan ödemeleri karşılayabilmek için ayda en az 5 milyar dolara ihtiyaç duyuyor.