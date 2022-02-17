Kısa vadeli dış borç stoku Aralık ayında 125,6 milyar dolara yükseldi

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), Aralık ayına ilişkin kısa vadeli dış borç istatistiklerini açıkladı.

Aralık sonu itibarıyla, kısa vadeli dış borç stoku, 2020 yıl sonuna göre yüzde 10,2 oranında artışla 125,6 milyar ABD doları olarak gerçekleşti. Bu dönemde, bankalar kaynaklı kısa vadeli dış borç stoku yüzde 9,7 oranında azalarak 51,8 milyar ABD doları olurken, diğer sektörlerin kısa vadeli dış borç stoku yüzde 35,1 oranında artarak 47,8 milyar ABD doları düzeyinde gerçekleşti.

Bankaların yurt dışında kullandıkları kısa vadeli kredileri 11,5 milyar dolar

Bankaların yurt dışından kullandıkları kısa vadeli krediler, 2020 yıl sonuna göre yüzde 15,3 oranında azalarak 11,5 milyar ABD doları seviyesinde gerçekleşti. Banka hariç yurt dışı yerleşiklerin döviz tevdiat hesabı yüzde 0,2 oranında artarak 15,2 milyar ABD doları, yurt dışı yerleşik bankaların mevduatı da %18,0 oranında artışla 15,6 milyar ABD doları olarak gerçekleşti. Ayrıca, yurt dışı yerleşiklerin TL cinsinden mevduatları geçen yıl sonuna göre %38,5 oranında azalışla 9,4 milyar ABD doları seviyesinde gerçekleşti.

Diğer sektörler altında ithalat borçları yüzde 42,9 arttı

Diğer sektörler altında yer alan ithalat borçları, 2020 yıl sonuna göre yüzde 42,9 oranında artarak 42,5 milyar ABD dolar oldu.

Kamunun kısa vadeli borcu yüzde 10,4 azalırken, özel sektörün kısa vadeli borcu yüzde 14 arttı

Borçlu bazında incelendiğinde, tamamı kamu bankalarından oluşan kamu sektörünün kısa vadeli borcu 2020 yıl sonuna göre yüzde 10,4 oranında azalarak 22,3 milyar ABD doları olurken, özel sektörün kısa vadeli dış borcu yüzde 14,0 oranında artarak 77,3 milyar ABD doları oldu.

Alacaklı bazında incelendiğinde, özel alacaklılar başlığı altındaki parasal kuruluşlara olan kısa vadeli borçlar yıl sonuna göre yüzde 1,7 oranında azalarak 63,9 milyar ABD doları, parasal olmayan kuruluşlara olan borçlar yüzde 26,3 oranında artarak 61,2 milyar ABD doları düzeyinde gerçekleşti.

2021 Aralık ayına göre kısa vadeli borç stokunun döviz cinsi olarak payları

2021 Aralık sonu itibarıyla, kısa vadeli dış borç stokunun döviz kompozisyonu yüzde 46,5’i ABD doları, yüzde 25,7’si Euro, %8,7’si TL ve %19,1’i diğer döviz cinslerinden oluştu.

Borçların yüzde 19,6'sı kamuya, yüzde 15,2'si TCMB'ye, yüzde 65,2'si ise özel sektöre ait

2021 Aralık sonu itibarıyla, orijinal vadesine bakılmaksızın vadesine 1 yıl veya daha az kalmış dış borç verisi kullanılarak hesaplanan kalan vadeye göre kısa vadeli dış borç stoku, 171,6 milyar ABD doları düzeyinde gerçekleşti. Söz konusu stokun 15,7 milyar ABD dolarlık kısmı, Türkiye’de yerleşik bankaların ve özel sektörün yurt dışı şubeleri ile iştiraklere olan borçlarından oluştu. Borçlu bazında değerlendirildiğinde, toplam stok içinde kamu sektörünün %19,6, Merkez Bankası’nın %15,2, özel sektörün ise %65,2 oranında paya sahip olduğu belirtildi..