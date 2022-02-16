Özel sektörün yurt dışı kredi borcu 169 milyar dolar

Geçen Aralık sonu itibarıyla, özel sektörün yurt dışından sağladığı toplam kredi borcu, 2020 yıl sonuna göre 3,6 milyar dolar azalarak 169,4 milyar dolar oldu.

Vadeye göre incelendiğinde, 2020 yıl sonuna göre, uzun vadeli kredi borcunun 1,8 milyar dolar azalarak 161,6 milyar dolar; kısa vadeli kredi borcunun (ticari krediler hariç) ise 1,8 milyar dolar azalarak 7,8 milyar dolar düzeyinde gerçekleşti.

Borçluya göre dağılıma bakıldığında, uzun vadeli kredi borcuna ilişkin olarak, bir önceki yıl sonuna göre bankaların kredi biçimindeki borçlanmalarının 3,2 milyar dolar azaldığı, tahvil ihracı biçimindeki borçlanmalarının ise 1,6 milyar dolar azalışla 20 milyar dolar oldu. Aynı dönemde, bankacılık dışı finansal kuruluşların kredi biçimindeki borçlanmaları 1 milyar dolar azalmış, tahvil stoku ise 506 milyon dolar azalarak 1,8 milyar dolar seviyesinde gerçekleşti. Söz konusu dönemde, finansal olmayan kuruluşların kredi biçimindeki borçlanmalarının 2,7 milyar dolar arttığı, tahvil stokunun ise 2,5 milyar dolar artarak 10,1 milyar dolar seviyesinde bulunuyor.

Kısa vadeli kredi borcuna ilişkin olarak ise, 2020 yıl sonuna göre bankaların kredi biçimindeki borçlanmaları 1,5 milyar dolar azalışla 5milyar dolar; finansal olmayan kuruluşların kredi biçimindeki borçlanmaları ise 209 milyon dolar azalışla 0,9 milyar dolar olarak açıklandı.

Alacaklıya göre dağılım incelendiğinde, uzun vadeli kredi borcuna ilişkin olarak, Aralık sonu itibarıyla tahvil hariç özel alacaklılara olan borç, bir önceki yıl sonuna göre 2,8 milyar dolar azalarak 105,8 milyar dolar oldu. Kısa vadeli kredi borcuna ilişkin olarak ise, tahvil hariç özel alacaklılara olan borcun bir önceki yıl sonuna göre 1,9 milyar dolar azalarak 7,4 milyar dolar seviyesinde gerçekleşti.

Kredi borçlarının yüzde 63'ü dolar

Döviz kompozisyonuna bakıldığında, 161,6 milyar dolar tutarındaki uzun vadeli kredi borcunun yüzde 63'ünün dolar, yüzde 33,5’inin avro, yüzde 1,7’sinin Türk lirası ve yüzde 1,8’inin ise diğer döviz cinslerinden oluştuğu ve 7,8 milyar dolar tutarındaki kısa vadeli kredi borcunun ise yüzde 37,8’inin dolar, yüzde 37,7’sinin avro, yüzde 19,7’sinin Türk lirası ve yüzde 4,8’inin diğer döviz cinslerinden oluştuğu görülmektedir.

Sektör dağılımı incelendiğinde, Aralık sonu itibarıyla, 161,6 milyar dolar tutarındaki uzun vadeli toplam kredi borcunun yüzde 40’ını finansal kuruluşların, yüzde 60’ını ise finansal olmayan kuruluşların borcu oluşturmuşturdu. Aynı dönemde, 7,8 milyar dolar tutarındaki kısa vadeli toplam kredi borcunun yüzde 83,8’ini finansal kuruluşların, yüzde 16,2’sini ise finansal olmayan kuruluşların borcu oluşurdu.

Özel sektörün yurt dışından sağladığı toplam kredi borcu, Aralık sonu itibarıyla kalan vadeye göre incelendiğinde, 1 yıl içinde gerçekleştirilecek olan anapara geri ödemelerinin toplam 42,5 milyar dolar tutarında olduğu gözlendi.