Muğla Fethiye’de Babadağ Teleferik’i 25 yıllığına kiralayan Kırtur Turizm, dağın tepesine yaptığı lüks restoranlarda emekçileri köleye çeviriyor.

Patronların Ensesindeyiz Dayanışma Ağı’na ulaşan Kırtur Turizm işçileri çalışma koşullarını anlatarak şikâyetlerini dile getirdiler.

İşçiler her gün hukuksuz biçimde 14 saati bulan mesai süreleriyle çalışmak zorunda bırakılıyor. Sezon başında firma tarafından işçilere 08.00-21.30 arası çalışma olacağı ama bunun kısa süreliğine böyle olduğu ve bir süre sonra vardiya sistemine geçileceği belirtiliyordu. Ancak sonrasında vardiya sistemine geçmeyen Kırtur Turizm yönetimi kanunen bir işçiyi 11 saatten fazla çalıştıramayacağı halde 14 saatlik çalışma sürelerini işçilere dayatmaya devam ediyor.

İşçilerin aktardığına göre dağın başındaki restoranlarda görev yapan işçiler yanlarına su, yiyecek almaları bile yasak. Asgari ücretle çalışan işçiler bu yasak yüzünden işletmenin fahiş fiyatlarla satış yaptığı restorandan alışveriş yapmaya zorlanıyorlar.

Ayrıca çalışma alanlarına çantayla çıkmanın yasak olduğunu; şarj aletlerini, güneş kremlerini, su ve yiyecek ihtiyaçlarını yanlarında taşıyamadıklarını; uzun saatler güneş altında çalışan işçilerin korunaklı bir kulübeye sahip olmadıklarını, kendilerine kalitesiz şemsiyeler verildiğini, bu şemsiyelerin de Babadağ’ın rüzgârında yırtıldığını ve yırtılan şemsiyelerin ücretinin de işçilerden kesilmeye çalışıldığını anlattılar.

📢Kırtur Turizm’e ait Babadağ Teleferik’in patronu işçileri köle sanıyor!



🔴Patronların Ensesindeyiz Dayanışma Ağı’nı arayan Kırtur Turizm işçileri çalışma koşullarını anlatarak şikâyetlerini dile getirdiler.



👇https://t.co/yymUsky2LJ pic.twitter.com/x8cIDjTjMe — Patronların Ensesindeyiz (@pensendeyiz) August 1, 2022

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