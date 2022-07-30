Getir işçileri Mamak'ta da zafer kazandı!

Ankara Çayyolu’nda düşük zam teklifi sonrası hakları için eyleme geçen işçiler, diğer depolardan işçilerle bir araya gelerek Getir Kurye Dayanışma Ağı ile birlikte kendi taleplerini belirlemişti.

Gün içerisinde Getir Çayyolu işçilerinden ilk kazanım haberi gelirken onu kısa sürede Abidinpaşa ve İncesu'daki Getir işçilerinin müzakere masasındaki kazanımları takip etmişti. Mücadelerinin kazanımla sonuçlandığı dördüncü yerse Mamak oldu.

📢 #getir Mamak şubesi kuryeleri de kazandı!



Bugün Çayyolu, Abidinpaşa, İncesu ve son olarak Mamak şubede çalışan Getir işçileri taleplerini patrona kabul ettirdi. Mücadele, örgütlülük ve dayanışma kazandı.@GetirKuryeleri#GetirZamİstiyoruz #MücadeleKazandırır pic.twitter.com/u6AQNihAGb — Patronların Ensesindeyiz (@pensendeyiz) July 30, 2022

Patronların Ensesindeyiz Ağı’na aşağıdaki e-posta ve sosyal medya hesapları üzerinden ya da 0541 940 0514 numaralı telefondan ulaşılabilir:



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