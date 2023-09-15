Kırşehir'de IŞİD operasyonu: 4 kişi tutuklandı

Kırşehir'de Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, Irak'ta IŞİD bünyesinde faaliyet yürüttüğü değerlendirilen kişilere yönelik çalışma başlattı.

Ekipler, Kırşehir'de farklı adreslere eş zamanlı düzenledikleri operasyonda, IŞİD bünyesinde sözde asker ve polis olarak görev yaptıkları belirlenen Irak uyruklu M.R.A.A, Y.A.A.A, Z.Q.S.Q ve A.H.A.A'yı yakaladı.

Hastanedeki sağlık kontrolünün ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden M.R.A.A. ve Z.Q.S.Q, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Diğer iki kişi ise sınır dışı edilmek üzere Kırşehir İl Göç İdaresi Müdürlüğüne gönderildi. (AA)